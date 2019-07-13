"منال" تطلب الخلع: عاوزني أبارك لأخته رغم أنها معزتنيش في خالتي الله يرحمها

بعد نحو عامين من الزواج، أقامت منال.م 27 عامًا، طبيبة، دعوى خلع حملت رقم 2100/2018، ضد زوجها "أحمد.ع"م، طبيب، لاستحالة العشرة بينهما، بعدما اتهمته بالسلبية تجاه مشكلاتهما.

زواج عن حب جمعهما خلال فترة الدراسة، تروي منال لـ"هن": "ارتبطنا وإحنا في الكلية ولما خلصنا اشتغلنا واتجوزنا وساعدنا بعض لأن أهلي مكانوش موافقين عشان معندهوش شقة تمليك، ومستواه المادي مش زي بيتنا لكن أنا أصريت لأني كنت بحبه وبالفعل جيبنا أقل الحاجات واتجوزنا على طول".

خلافات عديدة بين الزوجين بسبب ما وصفته الزوجة بالسلبية، تضيف: "من أول ما بدأت علاقتنا تاخد الشكل الرسمي وبدأ هو يوافق أهله على كل حاجة في الأول كان بيقنعني إنه بيطاطي عشان الموجة تعدي وعشان هو الكبير لأخواته، وبيتفهم رأي والده ووالدته لكن مواقف كتير أظهرت لي سلبيته وخصوصا بعد الجواز وتراكم المشاكل وتطنيشه لي، بقنا زي اللي متجوزين من 60 سنة منعرفش حاجة عن بعض رغم أننا متجوزين من سنتين فقط".

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مشادة بين الزوجين بسبب رفض الزوجة زيارة الأهل بسبب الخلافات: "كان عايز يجبرني أروح لأهله وأبارك لأخته اللي لسى مخلفة، رغم إني ولدت وهي مجاتش لي ولا عزتني في وفاة خالتي الله يرحمها اللي هما عارفين إنها زي والدتي".

وأكملت: "لما قولتله هي عملت وخلت قالي كبري دماغك واتهمني إني بفتعل مشكلة وطبعا خلفية القصة أنا كنت عارفاها لأن جوزي مش بتفرق معاه الكلام ده، لكني كنت متأكدة إنهم سخنوه عليّ وهو طبعا بسبب سلبيته عايز يطاطي كالعادة ويلم الموضوع وييجي عليّ أنا عشان يريح دماغه فطبعا رفضت والمشكلة كبرت وسيبت البيت، ومسألش عليّ ولا مرة من 3 شهور ولا شاف بنته".

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