بفستان منفوش وكرانيش.. حلا شيحة تتألق في أول حفل تكريم بعد عودتها للفن

بفستان منفوش من اللون الرمادي، فاجئت الفنانة الحلا شيحة جمهورها بلوك جديد في أحدث ظهور لها، حيث نشرت الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إسنتجرام".

الفستان الذي ظهرت به حلا شيحة يشبه إلى حد كبير الفساتين الإسبانية، هو دون أكمام "بروتال" مكشوف من منطقة الصدر، ولكنه طويل غطى رجليها، وكان عبارة عن كرانيش صغيرة فوق بعضها البعض.

فستان حلا من تصميم دار الأزياء اللبنانية الفزايري، تنسيق الشعر، والميكب والإكسسوارات كانت من لمسات مي جلال، وبعض صورها كان من تصوير مايكل تكلا.

لقيت صورة حلال استحسان الجماهير، وحصدت على ما يقرب من 54 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات التي تشيد بتألقها وجمالها، كان أبرزها: "بالتوفيق نجحتى في مهمتك الإنجاز باين قوى، الفستان جميل وفي منتهى الشياكة، قمر يا حلا كنت بالمهرجان ويسلملي الجمال اللبناني المصري، جميلة وفستانك حلو".

الصور التي شاركت بها "حلا" متابعيها، كانت خلال مشاركتها في مهرجان بياف اللبناني، وهو حدث سنوي يقام في بيروت، تكرم فيه شخصيات مرموقة من مختلف المجالات حول العالم، وتذاع فعالياته على قناة أم تي في اللبنانية، وكرمت خلاله الفنانة المصرية لدورها مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "زلزال".

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يشار إلى أن مسلسل "زلزال" أول عمل درامي للفنانة حلا شيحة، عقب إعلانها تراجعها عن اعتزال الفن، وتخليها عن الحجاب لمدة دامت 12عامًا، موضحة، أن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية.

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