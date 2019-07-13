منها ماء الكمون والليمون.. تناول هذه الأطعمة على الريق تحافظ على شبابك

محمد اسماعيل - القاهرة - ركلة البداية الصحيحة لليوم هي الأساس لمواصلة الخيارات الصحية، وحماية الجسم من الشيخوخة المبكرة.

وتوجد أدلة، وفق "24" الإماراتي، على أن تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق في الصباح يوفر فوائد عديدة للقلب، والحالة المزاجية وإنتاج الجسم للأنسولين، والهضم:

الليمون والعسل الدافئ. ينشط الليمون والعسل الجهاز الهضمي، ويساعد على فقدان الوزن الزائد، ويقوّي جهاز المناعة.

شراب الزبيب. انقع الزبيب في الماء طوال الليل، ثم تناوله في بداية اليوم إذا كنت تعاني من الإمساك. الزبيب غني بالألياف، وشراب الزبيب ملين رائع.

أوراق الكاري. يحافظ أكل أوراق الكاري على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، وقد كشفت دراسة نشرتها مجلة التغذية النباتية عن أن أكل أوراق الكاري يخفض مستوى السكر في الدم عن طريق التأثير على إنتاج الأنسولين.

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التمر. تناول حبة تمر واحدة على الريق للتغلب على فقر الدم. التمر غني بالحديد ويحافظ على مستوى الهيموغلوبين في الدم.

ماء الكمّون. للسيطرة على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب يُنصح بتناول ماء بذور الكمّون في الصباح على الريق. الكمّون غني بالبوتاسيوم الذي يحافظ على معدل جيد لضربات القلب.

الليمون والثوم. اعصر 3 فصوص من الثوم في كوب من عصير الليمون وتناول العصير على معدة فارغة لمحاربة السمنة، ومنع تراكم الدهون في الجسم وتحسين الدورة الدموية.

عصير الصبّار. اخلط ملعقتين من عصير الصبّار مع ملعقة من الكمّون في كوب ماء دافئ وتناوله على الريق لفقدان الوزن.