إليك بعض الأطباق الصينية المحلية غير المعروفة.. هل تجربها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

المأكولات الصينية الشهيرة، قد تكون على قائمة الأطباق المفضلة التي تحب أن تستلذ بمذاقها المميز من الحين إلى الآخر، ولكن ماذا لو خضت مغامرة جديدة في عالم المطبخ الصيني.

تعتبر المأكولات الصينية معقدة، إذ يوجد لها تصنيفان رئيسيان مبنيان على المواقع الجغرافية وأساليب الطهي المختلفة، جسب ما جاء علي "CNN":

ففي المقدمة تأتي المأكولات المدونة تحت عنوان "أربعة مطابخ رئيسية": أي مطبخ "Lu" من مقاطعة شاندونغ ومطبخ "Chuan" من سيتشوان و"Yue" من قوانغدونغ و"Su" من جيانغسو.

هذه الأسماء بالإضافة إلى 4 مطابخ أخرى تتشكل المطابخ الـ8 العظيمة في الصين، كما قال بعض باحثون إن هنالك 34 مطبخاً موزعة على مناطق الصين الـ34، إلا أن المطابخ الثمانية هي الأكثر شهرتة.

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مطبخ "Lu":

ويتمتع مطبخ "Lu" بفنون الطهي المتطورة التي تعود إلى 2500 سنة، إذ يحمل المطبخ 11 طريقة مختلفة لقلي الطعام، كما يستخدم المكونات البحرية والبرية.

وتعد الأطعمة في هذا المطبخ مفيدة وصحية، كما تشتهر بفن الطهي المميز الذي يملكه الطاهي، والتي تتمحور حول التحكم بدرجة حرارة النار والطهي لساعات.

ويعتبر الفيلسوف الصيني الشهير كونفوشيوس من ضمن الشخصيات المهمة التي شكلت مطبخ "Lu"، من خلال صنع فرع خاص به تحت مظلة هذا الفن المعين من الطهي.

وإذا كنتم تريدون تجربة بعض المأكولات من هذا المطبخ، فلا تترددوا بتجربة طبق "Ba Chicken"، الذي يوظف طريقة مميزة في قلي الدجاج قبل طبخه لساعات على نار متوسطة الحرارة.