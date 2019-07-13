مولود السرطان حسّاس جدًا شاعري ورومانسي شخصيته تجمع بين الخجل والشغف

رجل السرطان، وما الذي يعشقه خلال العلاقة الحميمة، ميوله العاطفية وطرق تعبيره لشريكته عمّا يُخالجه من مشاعر جيّاشة أثناء العلاقة؟ ومن هي أكثر الأبراج توافقًا وانسجامًا معه في العلاقة الحميمة؟ جميعها أسئلة قد يطرحها البعض بهدف تحديد نسبة التقارب والانسجام بين الأبراج. نطلعك عليها من خلال السطور الآتية:

مولود برج السرطان، حسّاس جدًا، شاعري ورومانسي. شخصيته تجمع بين الخجل والشغف، فهو حنون ومحب، يهتم بالجوانب الحسيّة، لكنه غير شهواني. تعتبر العلاقة الحميمة لرجل السرطان، مقاربة إبداعية حسّية؛ حيث يتمتّع بحاسة سادسة تساعده على معرفة ما يرغب به الشريك في العلاقة.

فرجل السرطان، لا يقدم على العلاقة الحميمة لمجرد المغامرات العابرة، بل يبحث عن الحب والشغف، فيكون مع الشريك رقيقًا وأيضًا حريصًا على إسعاده وتلبية احتياجاته، يهوى مداعبة الحبيبة وتدليلها من جهة ويملك من المهارات ما يكفي لإسعادها من جهة أخرى. ويفضّل أن يمارس العلاقة الحميمة على الطريقة التقليدية، بحذر وهدوء.

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رجل السرطان، قادر على الاستجابة العاطفية تجاه أي موقف يشعر بأنه يبثّ إليه إشارات حسّية، فهو يمتلك قدرة اجتذاب المرأة بسهولة بوساطة رقته ونظرته الذائبة ودفء مشاعره، لكن كل ما يحتاج إليه، هو القليل من التشجيع لمساعدته على تجاوز خوفه من أن يُقابَل بالصد؛ كونه عاطفي وتنجرح مشاعره بسرعة.

يعتبر رجل السرطان من أكثر الأبراج الرومانسيين، ويمثل الحب شيء هام ورئيسي من أجل إقامة علاقة حميمة؛ حيث تعتبر العلاقة الحميمة وسيلته لدعم العلاقة العاطفية والتواصل الحسّي مع الشريك، يعشق رجل السرطان العناق والقبلات الحارة أثناء العلاقة الحميمة، ولا يبخل مطلقًا بالتعبير عن مشاعره لشريكته.

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صفات عدّة تجمع بين برج السرطان والثور في العلاقة الحميمة، ولعلّ أهمها الرومانسية وبناء علاقة عاطفية مستقرة، كما يتشاركان في التواصل الحسّي من أجل التعبير عن مشاعرهما أثناء العلاقة الحميمة.

يتفق مولود برج السرطان مع برج الأسد في العلاقة الحميمة، فكلاهما يبحثان عن الإثارة والرومانسية والمتعةـ وتعتمد العلاقة بينهما على التعبير كل طرق عن رغباته واحتياجاته دون قيود ويسعيان الى إسعاد الطرف الآخر، كما يشترط الحب كعامل رئيسي بالنسبة لهما، لممارسة العلاقة الحميمة.

العلاقة الحميمة بين برج السرطان والجدي مبنية على التفاهم والتكامل والإنجذاب. فكلا البرجين يسعيان إلى إسعاد الطرف الأخر بكل الوسائل. أما العلاقة الحميمة بينهما تعتمد على الإثارة الحسّية والجسدية؛ إذ يمتلك مواليد هذين البرجين قدرات وميول جنسية عالية ويستطيعان التعبير عن مشاعرهما دون قيود أو خجل.

برج السرطان وبرج الحوت، ينتميان الى الطبيعية المائية. لذا، نسبة الانجذاب العاطفي بينهما مرتفعة جدًا، فهما يشكلان ثنائيًا ناجحًا جدًا في العلاقة الحميمة؛ إذ كلاهما يفيضان بالرومانسية والإثارة والحب، وهما قادران على التواصل الحسّي والجسدي بما يضمن توصيل المشاعر والإنفعالات العاطفية بشكل كبير.

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