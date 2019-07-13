تصاميم غريبة ومبتكرة من حقائب اليد تناسب موضة صيف 2019

القاهرة - لايف ستايل
لاحظنا ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2019 العديد من التصاميم الغريبة والمبتكرة ان كان فيما يتعلق بالأزياء أو الاكسسوارات على حد سواء، وكأن مصممي الأزياء رغبوا بالخروج عن المألوف واعتمدوا الجانب الابداعي أكثر منه الجانب العملي وكان هذا الأمر واضحاَ كثيراً في موديلات حقائب اليد التي شاهدنا منها موديلات لافتة وغير تقليدية واليك التفاصيل.
موديلات حقائب يد غريبة من مجموعات صيف 2019:
لفتتنا التصاميم الغريبة والمواد التي صنعت منها حقائب اليد هذا الموسم، وكان هنالك العديد من موديلات الشنط المصنوعة من الخرز، أو من الخشب، أو القش أو من البلاستيك الشفاف أو من اللؤلؤ الصناعي ومن الأقمشة المعرقة، وغيرها، فبعض الموديلات استوحيت من الأشكال الهندسية مثل المثلث والمربع والدائرة، وبعضها استوحيت من الدلو، أو من سلسل التسوق التقليدية، أو من الصناديق، أو على شكل كرة والكثير من الأفكار التي لا تخطر بالبال.
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وقد شاهدنا هذه التصاميم لدى كبرى دور الأزياء والاكسسوارات العالمية مثل “غوتشي” Gucci، “أوسكار دي لا رينتا” Oscar de la Renta، “كريستيان لوبوتان” Christian Louboutin… كما ضمن مجموعات الدور الجديدة والمصممين الشباب من أمثال “باي فار” By Far “ستود” Staud، “كولت غايا” Cult Gaia وغيرهم.
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