لعاب هذا الحيوان يمكنه قتل إنسان خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تنين كومودو، وهو من أكبر أنواع السحالي على الأرض اليوم، وغالبا ما يتسبب لعابها ذو البكتيريا القاتلة بتسمم الدم خلال 24 ساعة.

والإناث من هذا النوع من السحالي يمكنها أن تنمو ليصل طولها الى 6 أقدام، أم الذكور يصل طولها إلى 10 أقدام وزنها لأكثر من 200 رطل.

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وبحسب تقرير "سي إن إن" عربي، فإنها صيادة شرسة ويمكنها التغلب على الفرائس الكبيرة مثل الغزلان وجاموس المياه، وفي مناسبات نادرة، البشر.

ويقع موطن تنين كومودو في الجزر الإندونيسية، ويرتبط بموطنه ويقضي الكثير من الوقت وحيدًا، أما الطعام فيستهلك ما يصل إلى 80% من وزن جسمه خلال الوجبة الواحدة.

وتواجه هذه الحيوانات المفترسة المخيفة تهديدات عديدة، منها الزلازل والنشاطات البركانية، فقدان موطنها والصيد غير المشروع ما قلل من أعدادها حتى وصلت إلى بضعة آلاف فقط.