أميرة سعودية تخلف والدها بمنصب سفير المملكة في أمريكا بعد 35 عاما

أميرة سعودية تخلف والدها بمنصب سفير المملكة في أمريكا بعد 35 عاماريما تتقلد منصب والدها بندر بعد 35 عاماتداول رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورة التقطت في مناسبتين مختلفتين للأميرة ريما بنت بندر، سفيرة السعودية الجديدة في واشنطن، ووالدها الدبلوماسي المخضرم بندر بن سلطان، أظهرت وجه الشبه الكبير بينهما رغم فارق السنوات.

وعلق مغردون على الصورة المركبة، التي جمعت ريما بنت بندر ووالدها السفير الأسبق في الولايات المتحدة، معبرين عن فخرهم بأول امرأة سعودية تتبوأ مثل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية السعودية.

ذكرت "روسيا اليوم"، نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الصورة المركبة التي جمعت ريما بوالدها بندر، في نفس المكتب بفارق زمني يزيد عن 35 عاما، تبدو كما لو أنها تردد: "من شابه أباه فما ظلم".

وباشرت الأميرة ريما بنت بندر مؤخرا عملها، رئيسة للبعثة الدبلوماسية لبلادها في الولايات المتحدة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب بعد 10 سفراء سابقين، من بينهم والدها الأمير بندر بن سلطان آل سعود، وكان ترتيب الأمير بندر بن سلطان في قائمة سفراء المملكة في واشنطن السادس، حيث قضى هناك 22 عاما، وهي أطول فترة لسفير سعودي في هذا البلد.

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