تشقق الشفاه واحدة من أهم المشكلات التي تُعاني منها الفتيات، فور النزول بالبحر، حيث تتعرض للتشقق والجفاف بسبب الأملاح الموجودة بالمياه، الأمر الذي يفسد مظهر الفتيات. وترصد هن نصائح للعناية بالشفايف مع ملح البحر، حسبما ذكرها "medicaldaily". نصائح للعناية بالشفايف مع ملح البحر تناول العصائر الطبيعية، والمياة بالقدر الكافي، لحمايتها من التشقق. اختيار التوقيت المناسب للسباحة، والذي يفضل أن يكون في الصباح الباكر، قبل طلوع الشمس. Advertisements تجنب البحر خلال الأمواج، المُحملة بالأملاح. تطبيق واقي شمس "صن بلوك" قبل النزول للبحر بنصف ساعة. تقشير الشفاه، من خلال تطبيق "اسكراب" لتقشير الجلد الميت من الشفاه، وذلك باستخدام الزيوت الطبيعية كزيت حليب جوز الهند، وزيت اللوز، فضلًا عن اسكراب العسل والسكر، من خلال وضع عسل أبيض على الشفاة، وفركها بالسكر. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصائح للعناية بالشفايف مع ملح البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.