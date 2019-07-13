10 تصاميم مميزة لتعليقات الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: لا تكفي الخزانة في بعض الأحيان لتعليق وتنظيم كل الملابس. ولمساعدة ربة المنزل على إيجاد حلول لتعليق الملابس، يقدم موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين مجموعة من التصاميم المميزة لتعليقات الملابس في المنزل: 1- تعليقة أنيقة على شكل قوس معدني دائري مزود يمجموعة كبيرة من الخطافات، حسب ما جاء علي موقع "24" الامراتي: 2- تعليقة معدنية تقليدية مزودة بقضبان لتعليق الملابس بالإضافة إلى رفوف للأحذية. 3- تعليقة ملابس مميزة من آيكيا بالإضافة إلى مجموعة من الرفوف القماشية للملابس. 4- تعليقة ملابس كلاسيكية مصنوعة من حوامل خشبية مع قضيب معدني. Advertisements 5- تعليقة ملابس بسيطة مصنوعة من قضيب معدني مثبت من طرفيه على قاعدة خشبية. 6- تصميم آخر لتعليقة ملابس مصنوعة من قضيب معدني على قاعدة خشبية متحركة. 7- تعليقة ملابس مزودة بمرآة ومثالية لمدخل المنزل. 8- طريقة أخرى لتصميم تعليقة ملابس باستخدام قضيب معدني مثبت من السقف. 9- تصميم آخر مزود بمرآة لتعليقة ملابس مصنوعة من القضبان المعدنية. 10- وأخيراً هذا التصميم المتكامل لتعليقة ملابس شبكية تستخدم أيضاً لتخزين الأحذية.

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