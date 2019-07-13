محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
قال البروفيسور غونتر زايدلر إن عذاب الحب لا يؤذي النفس فحسب، بل القلب أيضاً، حسب ما جاء علي موقع "24" الامراتي:
وأوضح الطبيب النفسي الألماني أن عذاب الحب الناجم عن فراق الحبيب بسبب الموت أو نهاية العلاقة العاطفية لا يتسبب في الشعور بالحزن والاكتئاب فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى ما يعرف بمتلازمة القلب المكسور "Broken Heart Syndrome"، ومن أعراضها آلام الصدر، وضيق التنفس.
وفي أسوأ الحالات تشكل المتلازمة خطراً على الحياة، ويمكن أن تتسبب في فشل القلب.
ويمكن علاج المتلازمة، بنفس الطريقة المعتمدة في علاج مرضى قصور القلب، إلى جانب العلاج النفسي.
كانت هذه تفاصيل خبر هل عذاب الحب يؤذي القلب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.