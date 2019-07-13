"ما الحب إلا للحبيب الأولِ".. 4 وقائع كشفت نوايا زوج أنغام في رد زوجته الأولى

كشفت مصادر مطلعة، لـ"الوطن"، أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، قرر التراجع عن انفصاله عن زوجته الأولى ياسمين عيسى، وأعادها إلى ذمته، دون علمها أو أهلها الذين يرفضون أن تكون ابنتهم زوجة ثانية.

وتزوج إبراهيم الفنانة أنغام عرفيا، في 18 أكتوبر الماضي، ثم رسميا 19 فبراير الماضي.

وأضافت المصادر، أن خلافات اشتعلت بين أنغام وإبراهيم، الفترة الأخيرة، بسبب اهتمام الأخير بأولاده وعودته لزوجته الأولى.

بوادر عدة قبل تلك الخطوة، أعلن عنها "أحمد" بطريقة غير مُباشرة، جاءت على النحو التالي:

زوجته الأولى: "رافض يطلقني"

رغم إقدامه على الزواج من المطربة أنغام، والتي وصفته حينها بأنه "حُب العُمر" رفض "إبراهيم" تطليق زوجته الأولى، حيث أراد الاحتفاظ بكلتا الزوجتين، الأمر الذي كشفته ياسمين عيسى.

ففي فبراير الماضي، أكدت "عيسى" إخطارها بزواج أنغام من زوجها على عنوان الأستوديو، الذي تتشارك ملكيته مع أحمد إبراهيم.

وأضافت في بيان أن التسوية التي من المفترض أن يقوما بها سويا بعيد عن ساحات القضاء لم تؤدي إلى شيء، حيث إنه رفض تطليقها وحاولت عائلته مرات عدة التدخل وتطليق ابنتهم ولكن إبراهيم يتهرب منهم، في إشارة واضحة أنه يريد الاحتفاظ بكلتا الزوجتين أم أولاده والزوجة الثانية أنغام.

رسالة حُب لزوجته الأولى عقب الطلاق

عقب إعلان تطليق أحمد إبراهيم لزوجته "ياسمين"، التي أصرت على تلك الخطوة، نال الأخير العديد من التعليقات السلبية، التي دفعته للرد على متابعيه، من خلال بثه لفيديو عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهو يتحدث عن زوجته الأولى عبر خاصية "لايف".

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وقال إبراهيم في الفيديو، إنه لن يرد على التعليقات السلبية، مضيفا، "أنا قلت مليون مرة أنا بحبها جدا، وبعزها جدا، بس للأسف الناس اللي حواليها هم اللي بيستغلوا الموضوع بشكل مش لطيف".

وتابع، "مينفعش أنا وهي نرد على بعض قدام الناس، وأنا ولادي معايا ومسبتش ولادي، ومسبتش بيتي، وولادي زي ما هم بيعيشوا مع أمي، ولوعايزين يروحوا لأمهم بيروحوا، وبيتي زي ما هو، ولو هي عايز ترجع بيتها ترجع، مفيش أي مشكلة".

لا يفكر في الإنجاب من أنغام

على الرغم من حديث الثنائي "أنغام وإبراهيم"، عن قصة حُبهما التي وُلدت خلال ألبومها الأخير "حالة خاصة"، أثناء وجودهما ببرنامج "توأم روحي" مع نيشان، إلا أن السؤال عن الإنجاب كان نقطة تحول للزوج خلال الحديث.

وجه نيشان سؤالا لأنغام، عن الإنجاب من أحمد، التي ردت، "عندنا أولاد ربنا يحفظهم"، مضيفة، "دي حاجة بتاعة ربنا.. ومتكلمناش فيها".

الحديث الذي قطعه أحمد على الفور، قائلا، "عندي مالك وعيسي مش عايز يبقي عندي ولاد غيرهم".

خلافات بين أحمد وأنغام.. وثقتها "دبلة" ونفتها "حفلة"

عقب حلقة نيشان، اختفى الثنائي قليلا عن الإعلام، والظهور، وبات البعض يردد شائعات الخلافات بينهما، خاصة أن أنغام ظهرت خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، بصحبة نجلها، دون دبلة الزواج، الأمر الذي أثار حيرة جمهورها.

وفي محاولات منه لإثبات حُسن علاقتهما، ونفي شائعات الانفصال، التي انتشرت مؤخرا، قرر الموزع أحمد إبراهيم، مساندة زوجته، الفنانة أنغام، أول أمس، خلال حفلها على مسرح القرية التراثية بالباحة بالسعودية.

مشاهد متسلسلة، ولقطات متتالية، ظهر بها "إبراهيم" برفقة أنغام، مُقدما لها الدعم، والمحبة، أمام الجميع، كعادته التي ظهر بها في بداية زواجهما، حتى عادت أنغام لنشر صورهما سويا اليوم.

كما شاركت أنغام جمهورها، بصورة ظهرت من خلالها دون مكياج نهائي، وبصحبة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، والفنان محمد حماقي، خلال الاستعداد لحفل الأخير، وحرص "إبراهيم" على احتضان أنغام، خلال الصورة، الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، مشيدين بلإطلالتهما.

ولم يكتف أحمد بالظهور معها فقط، فنشر عقب الحفل على حسابه الشخصي على "انستجرام"، صورة للأخيرة خلال تواجدها على المسرح، قائلا، "مليون مبروك العظيمة أنغام النجاح الكبير ومواصلة التألق بقيادة النجم، هاني فرحات".

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