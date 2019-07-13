في يومها العالمي.. 5 وصفات مختلفة يمكن تحضيرها من البطاطس

يحتفل العالم، اليوم، بـاليوم العالمي للبطاطس، فهي من الأكلات المنتشرة في أنحاء العالم لجميع المستويات الاقتصادية سواء الطبقات الغنية والفقيرة، فيمكن إعدادها بطرق مختلفة وسريعة في المنزل.

وبمناسبة يومها العالمي، عرض "هن" 5 وصفات مختلفة يمكن إعدادها بواسطة البطاطس:

بطاطس بالكريمة

يمكن تحضير بطاطس بالكريمة، ضمن الوجبات الجانبية التي يمكن تناولها ضمن الغداء، وعرض الشيف الشربيني في برنامجه "الشيف" الذي يذاع عبر قناة "CBC سفرة"، طريقة تحضيرها.

مقادير عمل بطاطس بالكريمة

بطاطس.

بصل.

جبن شيدر.

جبن موتزريلا.

كريمة لباني.

2 بيضة.

لبن.

جبنة رومي.

بقدونس.

زعتر.

فلفل ألوان.

جوزة الطيب.

زبدة.

ملح – فلفل.

طريقة عمل بطاطس بالكريمة

ادهني طاجن الفرن بقليل من الزيدة ثم ضعي فيه قليل من الثوم والبصل المفروم.

قطعي البطاطس شرائح ورصيها في الطاجن.

ضعي على وجهها قليل من الزبدة والزعتر والبقدونس المفروم والفلفل الألوان.

اخلطي البيض مع الكريمة مع اللبن وضيفيهم إلى البطاطس.

رشي على وجهها أنواع الجبن الثلاثة.

ادخليها فرن ساخن حتى تنضج وقدميها ساخنة.

كفتة بطاطس

من الطرق المختلفة التي يمكن إعدادها بواسطة البطاطس، هي كفتة بطاطس، من الوجبات الأساسية التي يمكن إعدادها في المنزل، فعرضت طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة" طريقة تحضيرها.

مقادير عمل كفتة بطاطس

نصف كيلو بطاطس.

نصف كيلو لحم مفروم.

بيضة.

نصف كوب بقسماط ناعم.

1 بصل مبشور.

2 ملعقة زبدة.

قرفة.

زنجبيل.

ملح.

فلفل.

طريقة عمل كفتة البطاطس

قطعى البطاطس شرائح.

ثم ضعيها فى صينية على النار مع قليل من الماء مع ملعقة زبدة و الملح و الفلفل والبصل.

اتركيها حتى تنضج قليلا نصف سواء.

ثم اخلطى اللحم المفروم مع البيضة مع البقسماط الناعم مع باقى البصلة المبشورة مع التوابل وضعيها فوق البطاطس وادخليها الفرن حتى السواء.

تقدم ساخنة.

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شوربة البطاطس

وعلى الطريقة الأوروبية يمكن تحضير طبق شوربة البطاطس، فعرضت الشيف أميرة شنب، في برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة.

مقادير عمل شوربة البطاطس

بطاطس.

بصل.

ملح.

كريمة.

شعرية.

ذرة.

مرقة.

فلفل أسود.

طريقة عمل شوربة البطاطس

شوحي البصل ثم تبليها بالملح والفلفل.

ضيفي مكعبات البطاطس ثم ضيفي المرقة والبقدونس واتركيها حتى تنضج.

في طاسة شوحي الشعرية ثم اخلطي الشوربة في الخلاط.

على الشوربة ضيفي الشعرية والكريمة والذرة.

بطاطس مهروسة

البطاطس المهروسة من الوجبات الشعبية المنتشرة بين المصريين، خاصة بين محلات الفول والفلافل، وعرضت الشيف أميرة شنب، من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، طريقة تحضيرها في المنزل.

مقادير عمل بطاطس مهروسة

بطاطس مسلوقة.

ملح.

فلفل.

ربع كوب زبدة الصوص.

دقيق.

زبدة.

بابريكا.

بودرة مرقة.

زعتر فريش.

كريمة أو لبن.

طريقة عمل بطاطس مهروسة

في طاسة على النار ضعي زبدة و الدقيق والزعتر والمرقة والبابريكا وقلبي ثم ضيفي الكريمة أو اللبن والملح والفلفل وقلبي للحصول على القوام المناسب ثم ارفعيه من على النار.

في طاسة أخرى ضعي زبدة وبابريكا وزعتر وملح وفلفل حتى تسيح الزبدة ثم ضيفي البطاطس المسلوقة المهروسة وقلبي ثم ضيفي القليل من الكريمة ثم ارفعيها من على النار.

في طبق التقديم ضعي البطاطس وعليها الصوص و تقدم.

سلطة البطاطس

تعتبر سلطة البطاطس من الوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها في المنزل، بخطوات بسيطة وضحتها الشيف غادة التلي في برنامجها "زعفران وفانيلا" الذي يذاع على قناة "CBC سفرة".

مقادير عمل سلطة البطاطس

بطاطس مسلوقة مكعبات.

بقدونس مفروم.

عصير ليمون.

زيت زيتون.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل سلطة البطاطس

ضيفي الملح والفلفل الاسود وزيت الزيتون.

ضيفي عصير الليمون والبقدونس وقلبي ثم قدميها.

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