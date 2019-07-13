قدم الشيف الشربيتي طريقة عمل جمبري بانيه في المنزل، من خلال برنامجه "الشيف" الذي يقدمه على قناة "CBC سفرة"، وهو من المأكولات البحرية الرئيسية التي يمكن إعدادها كوجبة غداء. مقادير عمل جمبري بانيه جمبري كبير. ثوم. كمون. ليمون. فلفل حار. خل. ملح. Advertisements فلفل. كورن فليكس. دقيق. بيض. زيت. مستردة. طريقة عمل جمبري بانيه افرمي الثوم مع الكمون والليمون والفلفل الحار والمستردة والخل والملح والفلفل والبيض. ضعي الجمبري في خلة خشب طويلة ثم تبليه في خليط الثوم. افرمي الكورن فليكس باستخدام كبة كهربائية وضعي به الجمبري المتبل واقليه في زيت غزير ثم قدميه. ​

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