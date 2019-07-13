إطلاق مجموعة "تودز هابي مومنتز"بتوقيع المصمّم ألبير الباز

Tod's تنشر السعادة! تمنحك العلامة الإيطالية السعادة لحضورك في الوقت المناسب في أول مقابلة عمل لك، أو عبر الرقص بحرية وشغف في الشارع، أو في مطابقة تنسيق المظهر لكلا العروسين في يوم الزفاف، أو حتى عند تلقيك هدية من Tod's في عيد ميلادك؛ كل هذا في مجموعة متكاملة من التصاميم لعائلة سعيدة من الدار الإيطالية.

تعتبر علامة Tod's جزءاً أساسياً ملموساً من لحظاتك السعيدة اليومية في الحياة؛ حيث تبتكر تصاميم مفعمة بالنشاط والحركة، وسريعاً ما تستحوذ على القلب والمشاعر. كما أن Tod's قادرة على مساعدتك لتعمل وتتحرك بسرعة أكبر إلى الوجهة التي تخطّط لها: وذلك بكل أناقة وسهولة وعملية.

تم إطلاق مجموعة جديدة انضمت إلى عائلة Tod's، حيث ابتكر المصمّم البير ألباز تشكيلة حصرية أطلق عليها اسم Tod’s Happy Moments by Alber Elbaz "لحظات سعيدة من Tod’s بتوقيع ألبير الباز". كانت نقطة البداية في تصميم المجموعة بالنسبة لألبير هي حذاء Tod's المخصّص للقيادة الأيقوني والمفضّل لدى الجميع، حيث عمل المصمّم ألبير على إعادة تفسير التصميم الحقيقي وجعله معاصراً مع الجيل القادم. تمثّل مجموعة Tod’s Happy Moments مفهوم السعادة التي تشاركها علامة Tod’s مع عشّاق الدار الإيطالية في أوقات مختلفة من اليوم أو لحظات مختلفة من الحياة.

أضاف المصمّم ألبير ألباز لمسته الخاصة التي تتناسب مع جينات علامة Tod’s بشكل مثالي، وذلك من خلال إعادة تخيّل أفكار جديدة للأحذية المخصّصة للقيادة، ليجعل منها تصاميم مفعمة بالديناميكية والخفّة والعملية بألوان ساطعة متوهجة تشبه موسم الصيف، و لتعطي انطباع حذاء الرياضة ذو النعل العالي المزين بشعار أو بدون شعار.

المصادفات السعيدة تحدث حقاً عندما اكتشف المصمّم ألبير الباز عن طريق الصدفة خيارات جديدة في استخدام المطاط الاصطناعي النيوبرين لإضفاء أسلوب عصري أو استخدام الزخارف المعدنية لإضافة لمسة من اللمعان. إن مفهوم السعادة لدى ألبير شمولي، حيث تجده ملموساً في كل شيء، ابتداءً من استخدام الشعار إلى تصميم التعبئة، كما تلمسه الأحذية والحقائب والقمصان. بالنسبة له، السعادة معدية وفورية كما ينبغي أن يكون كذلك الفرح.

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في سبيل نشر السعادة عبر جميع أنحاء العالم، سيتم الكشف عن مجموعة Tod’s Happy Moments by Alber Elbaz في باريس في بداية شهر يوليو، ثم سيتم القيام بجولة عالمية في عواصم دولية أخرى، لعرضها في المحلات التجارية خلال فصلين مختلفين في الموسم.

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