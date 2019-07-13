10 قواعد يجب إتباعها عند حضور الندوات والمؤتمرات

«الإتيكيت» فن الاستقبال والتعامل مع الآخرين، وهناك بعض الأمور التي يجب علينا إتباعها عند الزيارات والمناسبات المختلفة، كما أنه لفظ شائع بين السيدات والفتيات ونظام وعادات وتقاليد وأصول يجب إتباعها في الحياة العامة.

مما لا شك فيه أن حضور الدورات التدريبية والندوات من الأشياء المهمة في حياة كل دارس وموظف وعامل و ذلك لتجديد المعلومات والتعرف على أشياء جديدة مفيدة في الدراسة والعمل، لتحسين المستوى الثقافي والمعرفي ولتغيير نمط حياه أو عادات سيئة في شخصية الإنسان، لذلك تقدم هالة العزب خبيرة الإتيكيت مجموعة من القواعد لحضور الندوات والمؤتمرات.

- الحضور قبل الموعد المحدد بعشر دقائق على الأقل.

- الالتزام بالقواعد الموضحة بدعوة الندوة أو المؤتمر.

- عدم استعمال الهاتف و من الأفضل إغلاقه.

- عدم استعمال كاميرا "السيلفي" أثناء الندوة احترامًا للمحاضرين.

- عدم اصطحاب المأكولات داخل قاعه التدريب، و يمكن تناول المأكولات و المشروبات في الوقت المخصص للبريك.

- تجنب المقاطعة المستمرة أو التحدث بدون إذن أو الدخول في حورات بعيدة عن موضوع الندوة لاستعراض المعلومات والثقافة مما يسبب الضجر لكل الحضور.

Advertisements

- احترام المدرب أو المحاضر حتى وان كان صغيرا في السن و ذلك تقديرًا لمجهوده.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية و ارتداء الملابس المناسبة.

- في حال توزيع استمارة لتقييم للندوة أو المحاضرة يجب أن تحرص على الإجابة الأسئلة بمنتهى الأمانة و الموضوعية.

- عند استفادتك بالحضور يجب عليك شكر القائمين على التنظيم و ذلك لتشجيعهم و تحفيزهم على الاستمرار.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على اتيكيت التعامل مع الرجال الغاضبين في مواقف عدة

قواعد وأصول الـ"اتيكيت" داخل المنتجع الصحي وأماكن الاستجمام