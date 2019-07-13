تعرّفي على أحدث صيحات نظارات 2019 من وحي النجمات

منذ سنوات قليلة ماضية، النظارات الشمسية الضخمة وقبلها الغريبة ومنذ مواسم قليلة ماضية رأينا النظارات بعدسات ملونة وأخرى بزجاج المرايا وصولًا الى النظارات الصغيرة جدًا التي تكاد لا تغطي العينين، والتي باتت تزين إطلالاتك النجمات ومدوّنات الموضة صباحًا ومساءًا. ولربيع 2019، بالرغم من أن هذه الموضة ما زالت رائجة من النظرات الصغيرة، ولكنها تراجعت لتحل مكانها النظارات بإطارات هندسية، حيث عادت الى الأسس، ورأيناها على الفاشينيستا والنجمات بأشكال مربعة مستطيلة ودائرية ومثلثة.

كما أن هذه الإطارات خلت في معظم الأوقات من الترصيعات والكريستالات اللامعة التي تعودنا على رؤيتها تزين هذه التصاميم في المواسم الماضية، وحتى أنها خلت من دمج لأي نوع من أنواع التفاصيل الأخرى التي درجت سابقًا مثل الخرز وأشكال الفراشات والقلوب وغيرها من الأمور، وجاءت بأحجام متعددة من الصغيرة الى المتوسطة و الكبيرة.

فهذه الأكسسوارات مختلفة قليلًا عن تلك التي كانت تشبهها في المواسم الماضية، خصوصًا أنها بستايلاتها المعاصرة ستستقطب الأنظار اليك على الفور وتجعلك محط الإنتباه بسبب تصاميمها الراقية التي تجذب العين و التصاميم التي جاءت بعيدة كل البعد عن الكلاسيكية والتقليدية ولا يسعنا أن نقول عنها عادية على الإطلاق ، بل هي على عكس ذلك، مميزة وفريدة وقادرة على ان تقلب إطلالاتك رأسًا على عقب بمجرد أن ترتديها مع أي طلة .

ويعتبر تنسيق هذه القطع من شتى ستايلات ملابسك سهل جدًا، فلونها المعدني ايليق بكافة ألوان الملابس، كما أن كونها أحادية اللون يساعدك في عملية تنسيقها مع ملابسك من دون أن تقعي في حيرة من أمرك. لكن حذاري، فإن هذه القطع من النظارات، مهما أعجبتك، يجب أن لا ترتدي في الداخل أو في المساء لكي لا تستقطبي الأنظار إليك بطريقة سلبية.

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ومن خلال متابعتنا لمختلف إطلالات النجمات والفاشينستا الراقيات، رصدنا العديد من النظارات بإطرات هندسية تسيطر على لوكاتهن، فشاهدي في معرض الصور كيف نسقنها مع إطلالاتهن ومن ثم اختاري التصاميم التي تتلائم مع ذوقك من أفخم الدور العالمية.

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