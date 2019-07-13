اكتشفي اتكيت الأعراس للحصول على زفاف مميّز

تعد حفلة العُرس هي الحلم الأبيض الحقيقي للفتيات المقبلات على الزواج، حيث يبدأن الإهتمام بأدق تفاصيل حفل الزفاف حتى يكون ذكرى مميزة ومحفورة في الأذهان. سنتعرف فيما يلي على إتكيت الأعراس بتفاصيله الدقيقة لنساعدك في التجهيز لهذا اليوم المنتظر:

إتكيت الأعراس:

لا يلزم إتكيت الأعراس أصحاب الزفاف بصرف المبالغ الباهظة حتى يبدو حفل الزفاف جميلًا، سنتطرق فيما يلي لأهم التفاصيل في إتكيت الأعراس:

بطاقات الدعوة لحفل الزفاف: يلجأ الكثير من المقبلين على الزواج على المبالغة في الصرف على تفاصيله، فنرى أشكال عدة لبطاقات الدعوة باهظة الثمن التي تأتي على شكل صناديق خشبية وغيرها، بالرغم من أنها في نهاية المطاف مصيرها سلة المهملات، لذا ينصح خبراء الإتكيت بالإكتفاء ببطاقة دعوة بسيطة تبين موقع وموعد الحفل بخط جميل وواضح ودون المبالغة فيه، مع ضرورة التأكد من اسم متلقي الدعوة وعدد أفراد المدعوين لكل بطاقة. كما ويفضل إرسال بطاقات الدعوة قبل انعقاد الزفاف بأسبوعين على الأقل، حتى يأخذ المدعوّون احتياطهم بترتيب التزاماتهم ومواعيدهم.

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زينة السيارة: إن تزيين السيارة بالشبر الأبيض والورد على جوانب السيارة بدون مبالغة، يظهر السيارة بمظهر جميل ومتوافق مع الإتكيت.

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