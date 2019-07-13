"مي" تتسلق أعلى 10 قمم جبلية في مصر: "بحس أني حرة بجد"

تركت صخب الأرض، وأرادت التسلق للقمة، بعيدا عن ضجيج الشوارع، رحلت لعالم الصحراء الهادئ، ولم تقف لياقتها البدنية الضعيفة عائقا أمام حلمها، الذي بدأته قبل سنوات، حتى أصبحت اليوم أول فتاة تتسلق أعلى 10 قمم جبلية في مصر.

مي عادل، 39 عاماً، بدأت حلمها في تسلق الجبال، وأرادت تشجيع السيدات على ممارسته.. بدأت رحلتها بزيارة إلى سيوة منذ 6 أعوام، المنطقة التي خلقت الشغف بداخلها، حيث تعلقت حينها بحياة الصحراء: "كنت أول مرة أحس إني حرة بجد وأشوف الحياة على طبيعتها وفطرتها من غير زحمة وخناق فى الشارع، ولا صوت عالي، كل حاجة هادية وبدائية خلتني بقيت متمسكة إني أعيش الحياة دي حتى لو هابقى لوحدي".

Advertisements

ورغم أنها هوت الفكرة في البداية، إلا أنها أرادت احتراف التسلق، فتسلقت العديد من القمم الجبلية، أبرزها: جبل موسى، الأحمر، سانت كاترين، رمحان، أبوشجر، أم شمر، الزبير.

الفتاة الثلاثينية أكدت أن الرحلات التي خاضتها كانت تستغرق ساعات وأحيانا أيام، لتضطر للمبيت وحدها على القمم، "الحياة في الصحراء والجبال مختلفة، خلتنى اعتمد على نفسى، يمكن ده سبب إنى لحد دلوقتى ما اتجوزتش".

​