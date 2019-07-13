طريقة عمل كشك بالفراخ

"الكشك بالدجاج"، من الوجبات ذات شعبية كبيرة في مصر، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير الكشك بالدجاج، على طريقة الشيف أسامة السيد، الذي نشرها عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":-

المقادير

½ دجاجة مسلوقة ومُنسلة.

معلقتان كبيرتان من الزبدة.

بصل متوسط مفروم.

3 ملاعق كبيرة أرز مصري مسلوق.

كوب كشك مطحون.

3 أكواب مرق سلق الدجاج.

Advertisements

طريقة التحضير

- وضع الزبدة في إناء عميق على نار متوسطة.

- إضافة البصل، مع تقليبه قليلاً حتى يلين.

- خلط نصف كمية الدجاج مع البصل.

- صب المرق ويترك حتى يقترب من الغليان ثم يضاف الكشك المطحون تدريجياً مع التقليب المستمر باستخدام مضرب سلك يدوي حتى يتداخل الكشك ويذوب داخل المرق.

- إضافة الأرز المسلوق ويُقلب الكشك لحوالي دقيقتين حتى يغلظ قوامه قليلاً.

- رفع الطاسة من على النار ويُصب في طبق التقديم، يزين بالمتبقي من الدجاج المُنسل والبصل المحمر ويُقدم ساخناً.

​