نصائح لتجنب رائحة العرق في الصيف

مشكلة رائحة الجسم تتفاقم كثيرا في الصيف عندما تتسبب الحرارة الحارقة في التعرق الزائد، يقول الخبراء إن التخلص من الشعر غير المرغوب فيه والاستحمام هي بعض الطرق للتخلص من رائحة العرق.

شارك Rohit Batra، إخصائي الأمراض الجلدية في عيادة الجلد المتخصصة الأمريكية Dermaworld Skin and Hair Clinic و Vivek Mehta، إخصائي الأمراض الجلدية في عيادة الجلد المتخصصة الأمريكية Pulastya Cadle Skin Laser Clinic، بعض النصائح، كالتالي:

الاستحمام مرتين في اليوم

الاستحمام مرتين في اليوم هو الحل الأمثل لأولئك الذين يتعرقون بشكل مفرط. لا يبردك فقط خلال أشهر الصيف ولكنه يستهدف، أيضًا رائحة جسمك.

دع جسمك يجف قبل ارتداء الملابس

من الأفضل أن تجعل جسمك يجف قبل ارتداء الملابس. امسح جسمك على نحو شامل باستخدام المنشفة حتى يجف جسمك بشكل صحيح.

تخلص من الشعر غير المرغوب فيه

سواء كنت ترتدي ملابس كاملة الأكمام أو بلايز بلا أكمام، يجب عليك التخلص من الشعر غير المرغوب فيه الذي قد يبدأ في إعطاء رائحة كريهة بسبب التعرق.

الزيوت الأساسية

يعد استخدام الزيوت الأساسية مثل اللافندر والنعناع والصنوبر أفضل طريقة لتقليل رائحة الجسم. هذه الزيوت لا تمنحك رائحة جميلة فحسب، بل تدوم طويلاً.

استخدم الصابون المضاد للبكتيريا

يساعد الصابون المضاد للبكتيريا على مقاومة بكتيريا الجسم، ما يساعد على تقليل الرائحة الكريهة. خذ نصيحة من طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك لاختيار الصابون حسب نوع جسمك.

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استخدام الليمون

يمكن أن يساعدك فرك الليمون على الأجزاء التي له رائحة كريهة في تقليل تلك الرائحة. يمكنك أيضًا عصر الليمون في الدلو والاستحمام بالماء. إنه حل مثالي لتقليل الرائحة من القدمين.

تناول الطعام المناسب

يمكن أن يكون الطعام الدهني أو المقلي والطعام حار السبب الرئيسي وراء التعرق الشديد، الذي يتحول إلى رائحة الجسم بعد فترة قصيرة.

ارتداء الأحذية والملابس المناسبة

لا ترتدي الملابس المصنوعة من النايلون أو الأشياء الاصطناعية لأنها تحتفظ بالعرق. ارتدٍ ملابس قطنية مريحة فضفاضة تساعد على تبخر العرق. أيضا ارتداء الجوارب القطنية أثناء ارتداء الأحذية.

مضاد للعرق مع مزيل العرق

يغطي مزيل العرق رائحة التعرق القوية ولكن يحتاج المرء أيضًا إلى مضاد للعرق للسيطرة على العرق الشديد خلال اليوم. مزيج من مضادات التعرق ومزيل العرق سيبقيان رائحة جسمك تحت السيطرة.

الخل

يساعد الخل في تحقيق التوازن بين مستوى الأس الهيدروجيني للجلد مما يخلق بيئة مضادة للجراثيم، فهو أحد أفضل الطرق لوقف رائحة الجسم.

نظرًا لأن البكتيريا لا تعيش في الجو الحمضي، يمكنك رش بعض الخل في المناطق التي يكون التعرق فيها أقصى حد. هذه الفكرة مفيدة حقا في السيطرة على الرائحة الكريهة.

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