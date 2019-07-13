طريقة عمل ميلك شيك فانيليا

الميلك شيك من المشروبات الأوروبية التي تصنع في الأساس من اللبن، ويضاف إليه نكهات طبيعية، يتميز بأنه فريش، ومفيش ولذيذ، خاصة للأطفال، ويقدم موقع "هن" طريقة تحضير ميلك شيك فانيليا في البيت. المقادير كوب و1/2 آيس كريم فانيليا. 1/2 كوب لبن. 1/4 كوب مابل سيرب (وهو شراب سكر محلي). Advertisements طريقة التحضير يوضع الآيس كريم في الخلاط الكهربائي. يضاف اللبن. أخيرا المابل سيرب بضاف للخليط. يزين بالكريمة المخفوقة، والفواكه. يقدم الميلك شيك مثلج. ​

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