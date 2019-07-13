داعية يرفض إطلاق فتوى بشأن رسم حواجب المرأة اضطراريا: "مبفتيش على الملأ"

رفض الداعية الإسلامي محمد أبوبكر، الإجابة على سؤال يتعلق بالحكم الشرعي في رسم الحواجب، إذا ما أُضطرت المرأة إلى ذلك، بعد سؤال وجهته إليه المذيعة لمياء فهمي، مقدمة برنامج "وبكرة أحلى"، عبر شاشة النهار.

وقال أبوبكر، "مينفعش أرد على الملأ، لأننا بنسأل عن حالة خاصة، الضرورات تبيح المحظورات، في حالات خاصة، ولما أقول الفتوى على الملأ يبقى خرجت من دائرة العلم لدائرة الشهرة، لازم أجيب السائلة يمين وشمال وأفند وفي الآخر أطلع الفتوى".

وحاولت مقدمة البرنامج استفزازه قائلة، "أنت بتهرب يعني؟!، السؤال جالي كده"، في إشارة إلى إعداد البرنامج، وقال الداعية: "أنا معرفش أهرب، ولو السؤال كده مش هجاوبه، أنا مش بتزنق على الهواء خالص".

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وسألت متصلة بالبرنامج، الداعية الإسلامي، عن الحكم الشرعي بوضع الرموش الصناعية والوشوم التي تُزال من الجسد بعد 6 أشهر، ورد "أبوبكر"، "كل أمر زينة للزوج لا يراه الغير فهو مباح، وكل أمر يحقق فتنة للغير، أو يحقق مضرة أو ملفتة للنظر فهو حرام ويجب الابتعاد عنه".

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