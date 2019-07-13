آمنة نصير: المرأة المصرية تؤدي دورها رغم تأثر مجتمعنا بدول الجوار

قالت الدكتورة الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، إن المرأة المصرية أثبتت دورها في الانتخابات الرئاسية، والاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرةً إلى أنها أول من لبى النداء منذ ثور 1919.
وأضافت، خلال تصريحات لشاشة "الحدث اليوم"، أن المرأة المصرية تؤدي دورها، بالرغم من تأثر المجتمع المصري بثقافة دول الجوار، خاصة فيما يتعلق بالخطاب الديني.
وتابعت أن الإسلام أكثر الأديان نصرة للمرأة، لافتة إلى أن المرأة كانت مبايعة ومناضلة ومحاربة وتقبل وترفض وتناقش نبي الإسلام محمد، صلى الله عليه وسلم، وكان لها دور عظيم في الحياة، سواء في مكة أو المدينة.
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