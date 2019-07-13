بالصور.. تحضيرات "بيت زوجية" أحمد فهمي وهنا الزاهد بحضور رامي رضوان

شارك الإعلامي رامي رضوان، الفنان أحمد فهمي، تجهيز "بيت الزوجية"، حيث يستعد الأخير للزواج من النجمة هنا الزاهد، بعد خطبتهما في العام الماضي. Advertisements وحصلت "الوطن"، على صور، لكواليس حلقة برنامج "8 الصبح"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "DMC"، والتي سيستضيف فيها أحمد فهمي، للحديث عن "بيت الزوجية"، وتحضيرات الزواج، وعلاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، والأعمال الفنية التي يجهز لها الفترة المقبلة، وتفاصيل العلاقة مع النجم الكبير محمد هنيدي، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت عددًا كبيرًا من التغريدات والمنشورات الساخرة المتبادلة بينهما. ​

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