الامارات | «إسعاف دبي» تعزز التعاون مع الشركاء استعداداً لـ «إكسبو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تعزز التعاون مع الشركاء استعداداً لـ «إكسبو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، أخيراً، وفد مكتب إكسبو برئاسة نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو، لاستعراض أوجه تطوير التعاون والتنسيق بين الجانبين، لإخراج الحدث العالمي «إكسبو دبي 2020» في أبهى وأجمل صورة تليق بحضارة الإمارات.

وقال الدراي إن جميع الشركاء مستعدون تماماً للحدث الكبير، ونتعاون معهم لتحقيق النتائج المرجوة، وفي إطار تلك الاستعدادات الكبيرة للحدث العالمي، قمنا بتطوير أنظمة العمل الميدانية في حالات الطوارئ والأزمات، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية من حيث تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والاستشارات ذات العلاقة، في ما يخص الوقاية من الأزمات والكوارث والتعامل وحسن إدارتها بحرفية عالية وفق طبيعة ومستوى المخاطر، إضافة إلى التنسيق المشترك لإجراء التجارب والتمارين العملية لتحقيق الانسجام وتكامل الأدوار، من خلال العمل بروح الفريق الواحد، والاستفادة من المعدات والآليات الحديثة في تقديم الخدمات للمتعاملين، وقال نجيب العلي إن مكتب إكسبو عقد مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومع الشركاء، اتفاقيات ثنائية وجماعية، خصوصاً مع إسعاف وشرطة أبوظبي وهيئة الصحة، وكلها لتنسيق الجهود والاستعداد الأمثل لهذا الحدث العالمي، بهدف تحقيق الانسجام وتكامل الأدوار.