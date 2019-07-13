الامارات | 6 إرشادات للحفاظ على الوزن الطبيعي

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إرشادات للحفاظ على الوزن الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر اللياقة البدنية أسلوب حياة ونمطاً صحياً للمحافظة على الوزن المثالي للجسم، حيث توجد العديد من الأسباب الشائعة التي تجعل الوزن يعود إلى ما كان عليه بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا وزنهم من قبل. وفي معظم الحالات، يقوم بعض الأفراد باتباع نظام غذائي صارم كحل سريع بدلاً من إيجاد حلول طويلة الأجل لتحسين الصحة البدنية والرفاهية، حيث غالباً ما يتخلون عن العادات الصحية السليمة لفقدان الوزن، ما يجعلهم أكثر عرضة لعودة وزنهم السابق بشكل سريع يُعرضهم إلى أخطار أكبر.

وهنا نستعرض بعض النصائح والإرشادات التي تساعد الأشخاص على المحافظة على وزنهم الطبيعي والتمتع بصحة أفضل يقدمها الدكتور روهيت كومار المدير الطبي ورئيس قسم الجراحة بمستشفى ميديور 24X7.

1- التمارين الرياضية

تعتبرممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم أمراً أساسياً للحفاظ على الوزن الطبيعي وتفادي الأمراض، لما لها من دور مهم في حرق السعرات الحرارية الزائدة وتعزيز عملية الأيض، التي تعتبر بمجملها عوامل مهمة لتحقيق توازن الطاقة في الجسم.

2- تناول البروتينات

يعد الإكثار من تناول البروتين كذلك عاملاً مهماً للجسم لاسيّما للأشخاص الذين يمارسون رياضة رفع الأثقال، حيث يعتبر أكل البروتينات من أهم العوامل التي تضمن عدم فقدان الجسم للكتلة العضلية التي تعد من الآثار الجانبية الشائعة لفقدان الوزن. وتلعب البروتينات دوراً محورياً في المساعدة أيضاً على المحافظة على معدل الأيض أو «التمثيل الغذائي».

3- أخطار قلة النوم

Advertisements

قلة النوم تعد من الأسباب المؤدية إلى زيادة الوزن لدى البالغين، لأن النوم غير الكافي يتسبب في رفع مستويات هرمون الجريلين الذي يزيد من الشهية، لذا فإن النوم لمدة سبع ساعات يومياً هو الحل الأمثل للتحكم بالوزن والحفاظ على الصحة.

4- أسلوب حياة صحي

يجب عدم التخلي عن الهدف الرئيس في تحقيق الوزن المثالي بمجرد الشعور ببعض الأعراض المرضية والاضطرابات الجانبية، فكل ما يجب فعله ببساطة مواصلة الطرق الصحية السليمة ووضع خيارات أفضل لتحقيق الأهداف المرجوة.

5- التحكم بالقلق والتوتر

يعد التحكم بالقلق والتوتر من الأمور المهمة في الحفاظ على الوزن المثالي، لأن المستويات المرتفعة من الأرق والتعب المفرطين تسهم في ارتفاع مستويات الكورتيزول، وهو هرمون يفرزه الجسم في حالة التوتر، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه بالجسم إجراء التمارين الرياضية مثل اليوغا والتأمل. كما من الضروري تناول وجبة الإفطار وبالتالي تفادي استخدام الطعام كأداة لتخفيض مستويات هرمون الكورتيزول عند الشعور بالتوتر.

6- الحميات الغذائية

يمكن القول بأنّ الحميات الغذائية الي يتم اتباعها لإنقاص الوزن، والتي تكون عادةً غير واقعية ومقيّدة بعدد معين من السعرات الحرارية، غالباً ما تؤدي إلى زيادة الوزن. ومع ذلك، هناك الكثير من التغييرات البسيطة التي يمكنك اتباعها للمساعدة في الحفاظ على فقدان الوزن. وخلال هذه التغييرات، يمكن الإدراك بأن التحكم في الوزن ينطوي على أمور أخرى أكثر بكثير من تناول الطعام. وفي النهاية، من الممكن الحفاظ على الوزن من دون أي جهد إذا كنا ببساطة نتبنى أسلوباً جديداً في الحياة، بدلاً من الاستمرار في اتباع الحميات الغذائية لفقدان الوزن.