الامارات | تكريم طلبة متفوقين في الثانوية العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم طلبة متفوقين في الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد سيف بن نعيف العامري حفلأ تكريمياً للطلبة المتميزين والمتفوقين والناجحين في شهادة الثانوية العامة، شمل عدداً من الطلاب والطالبات من أبناء قبيلة العوامر، وذلك بمجلسه في مدينة اليحر بمنطقة العين، بحضور عدد من الشخصيات وجمع من الأهل والأقارب، وتخلل المناسبة تكريم الطلاب وإلقاء كلمات أشادت بجهود الطلبة المتفوقين، والدعاء لهم بالتوفيق في دراستهم الجامعية ومسيرتهم الوظيفية، وخدمة الوطن الغالي تحت راية وتوجيهات القيادة الرشيدة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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