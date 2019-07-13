الامارات | حلا الترك تُبهر زوار «عالم مدهش»

شكرا لقرائتكم خبر عن حلا الترك تُبهر زوار «عالم مدهش» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف «عالم مدهش»، أحد أكبر وجهات الترفيه العائلي في المنطقة، حفلاً غنائياً متميزاً، أول من أمس، أحيته النجمة العربية الشابة حلا الترك. ولامست حلا الترك أحاسيس معجبيها، الذين ردّدوا كلمات أغانيها الأشهر الجديدة، مثل «خالي بلاش»، وأغانيها المشهورة والمفضلة لدى الجماهير، مثل «زهقانة»، و«بابا نزل معاشه».

وفي تعليقها على هامش حفلها الغنائي، قالت حلا الترك: «أنا مسرورة جداً بالمشاركة في عالم مدهش. وأحببت التواصل مع الجمهور والمعجبين في الإمارات، وسررت لحضور شخصية مدهش معي على خشبة المسرح. وأرجو أن تتكرر هذه التجربة المتميزة في العام المقبل». وأعرب منظمو «عالم مدهش» عن سرورهم باستضافة النجمة حلا الترك، وإقامة حفلها في دبي، وأكدوا إقامة فعاليات ترفيهية مميزة ترضي جميع الزوار. واحتفالاً بالدورة الـ20 لانطلاقته، سيكشف «عالم مدهش» عن مفاجآت فنية أخرى قريباً، ليعزز من مكانته كأحد أهم الفعاليات الترفيهية في المنطقة.

ويعتبر «عالم مدهش» من أهم الوجهات الترفيهية خلال مفاجآت صيف دبي. ويمكن للزوار الدخول مجاناً للاستمتاع بالحفلات الموسيقية وغيرها من الفعاليات والوجهات الموزّعة على أربع مناطق مليئة بالمتعة والمرح، ومنها مجموعة واسعة من الألعاب، والعروض والمغامرات، وألعاب الـ Go-Kart الحماسية، وغيرها. كما تتوافر باقات عروض خاصة للألعاب خلال أيام الأسبوع والعطل، ويفتح «عالم مدهش» أبوابه من الأحد إلى الخميس من الساعة 12 ظهراً إلى 10 ليلاً، ويومي الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية من الساعة 11 صباحاً إلى 11 ليلاً.