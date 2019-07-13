الامارات | أفراح العامري والجابري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العامري والجابري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عمر سعيد عبدالله العامري حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن إلى كريمة بدر عبدالله سالم الجابري. حضر الحفل، الذي أقيم بمجلس الوثبة في أبوظبي، عدد من وجهاء القبائل، وكبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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