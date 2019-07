تعرف على "مثلث الموت" الذي تحدثت عنه ريهام سعيد.. "عندنا كلنا"

مازال مرض الإعلامية ريهام سعيد، يسيطر على اهتمام متابعيها خاصة بعدما كشفت خلال تسجيل صوتي لها، نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إجرائها عملية إعادة الأنف بعد إزالتها بالغضاريف، بحسب وصفها في التسجيل.

وقالت "سعيد"، في التسجيل الصوتي، إنها كانت تعاني من مشاكل صحية منذ 4 أعوام أثرت على جهازها المناعي، ومن ثم أصيبت بميكروب في منطقة بجوار الأنف، وهي ما تعرف بـ"مثلث الموت"، بحسب وصفها، فذكرت، "الحتت دي بتسمى بمثلث الموت، ولما الميكروب ده بيصيب الغضاريف صعب قوي يتعالج بأدوية، لأن المكان ده مبيوصلوش الدم".

الأمر الذي جعلها تخضع لجراحة كبيرة في أنفها، "اضطريت إني أعمل عملية جامدة جدا وشيلت مناخيري كلها بالغضاريف بالعضم بكل حاجة، وكان مفروض إني أفضل مناخيري فاضية تماما وأفضل مشوهة، وربنا رزقني بالدكتور حسام فودة، الذي أنقذ حياتي بأنه شال الغضاريف دي وبنى مناخير جديدة من وداني، وأخد غضاريف من الودان".

ما هو مثلث الموت وأين يوجد؟

"مثلث الموت".. ربما لم يكن من المصطلحات المنتشرة بين الكثيرين، إلا أن الدكتورة إيمان سند، رئيس قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة بنها، أوضحت أن الاسم الصحيح هو "The Danger triangle of the face" أي "مثلث الخطر"، وهي منطقة تتواجد عند جميع البشر، وتعتبر قمة المثلث بين الحاجبين، أما القاعدة تكون بين الشفتين، أي زوايا الفم.

خطورة تأثير مثلث الخطر على المخ

وأوضحت "سند"، لـ"هن"، أن الأوعية الدموية الموجودة بمثلث الخطر تتصل بالأوعية الدموية بالمخ، لذلك أي ميكروب يصيب مثلث الخطر، ولم تتم معالجته ينتشر سريعا ويصل إلى المخ.

وتابعت رئيس قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة بنها، أن وصول الميكروب إلى المخ وانتشاره يؤدي إلى التهاب في المخ، ما يحدث نوعا من الالتهاب السحائي والتهاب خلايا المخ، وظهور أعراض شديدة ناتجة عن الالتهاب، ويتوقف ذلك حسب المنطقة التي أصيبت بالالتهاب.

طرق حماية مثلث الخطر

وعددت "سند" الطرق، التي يجب اتباعها لحماية مثلث الخطر من الإصابات، حتى لا تتفاقم بصورة سيئة:

- ضرورة علاج أي التهاب بكتيري يظهر في هذه المنطقة، من خلال الطبيب المختص.

- عدم الضغط على الدمامل التي تظهر عند الشفتين، وعلاجها سريعا.

- الحصول على المضادات الحيوية القوية خاصة عقب إجراء جراحة التجميل.

- الالتزام بتناول المضادات الحيوية في مواعيدها عند الإصابة بأي أمراض جلدية في الوجه.

