اسرار ريهام حجاج لزيادة الطول

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يوليو 2019 07:35 مساءً - تعشق الفنانة ريهام حجاج عالم الموضة . تفضل دائماً الأسلوب البسيط الهادئ الشبابي الذي يظهر أنوثتها إلا أنها من حين لآخر تظهر في جلسات تصوير بأساليب مختلفة . ورغم انها لا تعتبر طويلة نوعاً ما، تدرك جيداً كيفية تنسيق أزيائها بطريقة تزيدها طولاً وتمنحها قامة ممشوقة، فما هو السر الذي تتبعه وما هي صيحات الأزياء التي تركز عليها لكي تبدو بهذا الشكل الطويل في مختلف الأوقات سواء أكان ذلك في السهرات والمناسبات الخاصة أو خلال المشاريع النهارية واليومية.

تعرفي معنا الى أبرز أسرارها، واعتمدي الأسلوب ذاته لكي تبعدي شبح القصر عن اطلالتك وتظهري بقامة ممشوقة ومميزة.

حيل ريهام حجاج لتبدو أطول قامة

اطلالات بالخصر العالي

من يتابع جيداً اطلالات ريهام حجاج، يلاحظ تركيزها على السراويل والتنانير ذات الخصر العالي، فنواها تارةً متألقة بـ Legging ذو خصر عالي أو سروال جينز أو تنورة عالية، مما يمنح الجزء السفلي من الجسم قامة ممشوقة.

حيل ريهام حجاج لتبدو أطول قامة



موضة الكروب توب



من أكثر الصيحات المولعة بها الفنانة ريهام حجاج هي موضة الكروب توب أي البلوز القصيرة، التي تمنح الجسم طولاً زائداً وتبعد الايحاءات بقصر القامة.

ساتين طويلة ضيقة الخصر



ان التركيز على الفساتين الطويلة ذات الخصر المنحوت أمر أساسي في عملية زيادة الطول، اذ تركز ريهام على التصاميم التي تأتي بقصة حورية البحر، مما يعكس رفعاً في الجزء السفلي ويسلط الضوء على جمالية الخصر.

حيل ريهام حجاج لتبدو أطول قامة



الألوان المتناغمة

ان عملية تنسيق الاطلالة بلون متناغم تمنح المرأة طولاً وهذا ما تفعله ريهام بالتحديد، من خلال تنسيق توب وسروال من نفس اللون، بحيث يعكسان اطلالة متناسقة ذات ايحاءات متناغمة، مما ينعكس تلقائياً على الجسم ويمنحه طولاً زائداً.

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