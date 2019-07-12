عبايات ماركات عالمية من مجموعات كروز الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يوليو 2019 07:35 مساءً - زخرت مجموعات كروز 2020 بتصميمات عبايات. بدت التفاصيل فاخرة تليق بمختلف المناسبات. وكانت دور الأزياء العالمية قد أدرجت باقة منوعة من العبايات والقفاطين ماركات، ضمن المجموعات الجديدة التي كشفت عنها مؤخرًا، والمخصصة لأزياء العطلات (ريزورت 2020).اليكِ أحدث موديلات عبايات ماركات عالمية، من مجموعات كروز 2020، واختاري منها ما يكلل جمال طلّتكِ الصيفية.

Alberta Ferretti

عبايات وقفاطين ريزورت 2020 تخفي عيوب الجسم



- شهدت مجموعات هذا الموسم حضورًا لافتًا للفساتين الـ A Line المستوحاة من ستايل القفطان، فرصدناها لدى ألبرتا فيريتي Alberta Ferrettiوديور Dior وتساهم هذه التصميمات في إخفاء عيوب الجسم، فقط اِحرصي على انتقاء القطع أحادية اللون الخالية من الطبعات والتطريز.

- برعت ماركات كبيرة مثل توري بورش Tory Burch وديور Dior في تقديم تشكيلة من القفاطين الزاخرة بالزخارف الأنيقة، والتي منحت موديلات 2020 لمسة فخامة وتفرد لا تضاهى، بعض القطع تناسب النهار، والبعض الآخر يمكنكِ تنسيقه مع مجوهرات واكسسوارات مسائية، كحقائب الكلاتش، لتحويله إلى قطعة مسائية، تفادي هذا النمط فقط إذا كنتِ قصيرة القامة.

Dior



- ركز بعض الماركات مثل بادجلي ميشكاBadgleyMischka ونعيم خانNaeem Khan على تقديم تصميمات محددة للقوام، بعضها جاء على هيئة قفاطين مطرزة، والبعض الآخر مؤلف من فستان وعباءة طويلة من اللون نفسه بصيحة الأكمام المنفوخة، ابتعدي عن هذه القصات اذا كنتِ ممتلئة القوام.

Naeem Khan



- بشكل عام القفاطين داكنة اللون مثل الموديلات التي جلبناها لكِ من مجموعات زاك بوسنZac Posen وجيل ساندرJil Sander ستؤمن لكِ اطلالات أنيقة، وقوامًا خاليًا من العيوب.



- لتطيلي قامتكِ استعيني بـ القفطان عالي الخصر، من توقيع دار غوتشي Gucci أو العباءة المخططة من أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta.

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عباية نسائية باللونين البيج والأسود

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عباية من قماش الكتان المطبع باللونين الأسود والبيج مع شيله وحزام - المواد : كوري.

عباية باللون الأبيض ومطرزة بالخيوط السوداء

عباية باللون الأبيض ومطرز بالخيوط السوداء بشكل أوراق الشجر على الأكمام والجوانب مع شال للرأس مطابق للعباية يوفر تصميماً بقصة ضيقة مريحة، ما يجعله مثالياً للارتداء طوال اليوم مصنوعة من مادة النيدا الفاخرة تأتي العباية مع شيلة ملائمة.

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