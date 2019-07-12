أنجلينا جولي تستبدل الأسود بالأبيض شاهدي أناقتها الراقية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يوليو 2019 07:35 مساءً - ارتبط اللون الأسود باطلالات أنجلينا جولي Angelina Jolie ولا سيّما في السنوات الأخيرة ، حيث أصبحت تختار هذا اللون لمختلف المناسبات والمشاوير الرسمية منها والكاجوال، وبالرغم من أنه ناسبها وأبرز جمالها، غير أنه في الوقت ذاته جعل اطلالاتها تبدو كئيبة ورتيبة نوعًا ما، وكثر من معجبيها طالبوها باعتماد لون أكثر حيوية، وعلى ما يبدو أنها اقتنعت واستبدلت الأسود باللون الأبيض، وتألقت بأجمل الاطلالات التي جمعت بين الأناقة والعصرية، ومؤخرًا وفي باريس شاهدناها في اطلالة رائعة بالأبيض، بدت فيها غاية في الأناقة، وإليكِ التفاصيل.



أنجلينا جولي في باريس تألقت باللون الأبيض

أنجلينا جولي في باريس





شاهدنا أنجلينا جولي Angelina Jolie مؤخرًا في باريس، وقد نسقت اطلالة رائعة باللون الأبيض استوحتها من حقبة السبعينيات، في فستان بليسيه ماكسي أكمامه طويلة وتنورته منسدلة، وقد زينت خصره بحزام عريض من الجلد باللون البني، وأكملت اللوك بحقيبة كتف من لوك الزنار نفسه، وحذاء أنيق بكعب عالٍ باللون البيج، ونظارات شمسية كبيرة باللون الأسود، وأقراط لافتة.





اطلالة مميزة في الترانشكوت الأبيض اعتمدتها أنجلينا جولي

ترانشكوت مميزًا باللون الأبيض



لأحد المشاوير المسائية، شاهدنا أنجلينا جولي Angelina Jolie في اطلالة غاية في الأناقة والعصرية في آنٍ واحد، اختارت فيها ترانشكوت مميزًا باللون الأبيض، محدد الخصر بحزام قماشي، ناسبها كثيرًا ولا سيّما أنها نسقته بطريقة لافتة مع حذاء براق بكعب عالٍ من “كريستيان لوبوتان” Christian Louboutin وخاتم ماسي فاخر.





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فستان أبيض تألقت به أنجلينا جولي

فستان سهرة ناعم من “رالف أند روسو”



على السجادة الحمراء وفي إحدى المناسبات، شاهدنا أنجلينا جولي Angelina Jolie وقد تألقت في اطلالة مميزة باللون الأبيض، وكانت عبارة عن فستان سهرة ناعم من “رالف أند روسو” Ralph&Russo مزين عند الصدر بالريش الناعم، وجميعنا نعلم أنّ الريش أحد أبرز صيحات الموضة على فساتين السهرة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي، وأقراطًا ماسية ناعمة.



شاهدي أجمل اطلالات أنجلينا جولي Angelina Jolie باللون الأبيض، واخبرينا إن كنتِ تفضلينه على الأسود.

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