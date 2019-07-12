أزياء مقلمة للظهور بـ لوك عصري وعملي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يوليو 2019 07:35 مساءً - موضة الأزياء المقلمة لم تبطل مع الوقت، فهي صيحة رائعة ومن السهل تنسيق قطع الملابس معها. وقد اتجهت الفاشينيستا ستيفاني إلى تنسيق الكثير من الأزياء المقلمة بطرق مختلفة للغاية، سواء كانت تنورة أو بلوزة.

مع تنورة حمراء



تنسيق بلوزة لف مقلمة مع التنورة الجينز ستكون رائعة للغاية، كل ما عليك فعله هو اختيار حذاء مناسب إذا كنت ترغبين في ارتدائها على الشاطئ. أيضاً بإمكانك تنسيق نفس البلوزة مع بنطلون أحمر لتشتعري في أزيائك لوك الصيف المبهج.

مع تنورة جينز



إن كنت تعشقين الألوان الداكنة، فلا تتردي في تنسيق تنورة باللون الأسود مع بلوزة مقلمة باللون الأسود والأبيض. أما إن كنت ترغبين في التألق بشكل مميز وكاجوال، كل ما عليك فعله هو تنسيق تنورة باللون الرمادي المقلم بالأبيض مع توب أبيض وحذاء رياضي بنفس اللون واستمتعي بطلة جذابة لا تقاوم.

لمحبي الألوان الداكنة

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