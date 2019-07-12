لماذا لا تستغني نور الغندور عن هذا اللون؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يوليو 2019 07:35 مساءً - تمكنت الممثلة المصرية، المقيمة في الكويت، نور الغندور من حجز مقعد مهمًّا لها في عالم الموضة والأزياء على مستوى الوطن العربي.

فرغم أدائها المميز في التمثيل وأدوارها اللافتة، إلا أنّ صورها التي تنشرها على انستقرام، وتُظهر اطلالاتها الأنيقة والعصرية بشكل يومي لمتابعيها الذين يبلغ عددهم 2.9 مليون متابع، جعلت منها أيقونة في الموضة، لتكون ضمن أهم الفاشينيستات العربيات والأكثر تميزًا من زميلاتها من العمر نفسه في الفن، إضافة لكونها مصدر وحي بالنسبة للكثير من الشابات.

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واللافت في أزياء نور الغندور، اعتمادها بشكل كبير على اللون الأبيض في اطلالاتها اليومية والرسمية، حيث تنسقه بطريقة لافتة مع الاكسسوارات والألوان، ما يُبرز جمالها العربي اللافت وبشرتها السمراء.

وفي الوقت الذي تتطلب فيه الأجواء الحارة عادةً ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، من دون أدنى شك يُعتبر اللون الأبيض سيّد الألوان الفاتحة، كما أنه تربّع على عرش الموضة هذا الصيف بشكل كبير، حيث شاهدناه بعروض أزياء ربيع وصيف 2019، وعليه فهو يُعتبر اللون الأفضل في فصل الصيف لنور الغندور ولأيّ شابة، لذلك جمعنا لكِ بعض صور اطلالاتها من انستقرام باللون الأبيض لتستوحي منها.



نور الغندور بالفستان الأبيض



من أكثر القطع التي يمكن أن ترتديها باللون الأبيض، هي «الفساتين»، حيث تناسب الاطلالات الرسمية، والعملية، وهي الخيار الأول الذي يمكن أن تفكري به للشواطئ، أو المشاوير غير الرسمية، لذلك اختارت نور الغندور الفستان الأبيض على الشاطىء الذي أبرز جمالها ولون بشرتها.

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تنسيق اللون الأبيض مع الاكسسوار

نور الغندور تتألق بالاكسسوار الذهبي



نجحت نور الغندور بإدخال الكثير من الحيوية على اللون الأبيض، باستخدامها اكسسوار باللون الذهبي، حيث ارتدت الأساور والأقراط الكبيرة، ما أعطى الكثير من العصرية والحياة إلى اطلالاتها.



الدنيم واللون الأبيض

نور الغندور بالأبيض والدنيم

ارتدت نور الغندور اللون الأبيض مع الدنيم، لاطلالة عصرية وشبابية مميزة، يمكن اعتمادها في اطلالاتكِ اليومية لمزيد من الحيوية.



الأبيض والأسود في اطلالات نور الغندور

إطلالة نور الغندور باللونين الأبيض والأسود



نسقت نور الغندور القميص الأبيض مع تنورة من الجلد باللون الأسود، حيث إنّ دمج اللونين مع بعضهما، يعطي الكثير من الأناقة.



شاهدي صور نور الغندور بالأبيض واستوحي منها الاطلالة التي تعجبكِ وتناسبكِ لصيف 2019.

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