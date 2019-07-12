أجدد الإطلالات الصيفية المنعشة من الفاشينيستا آسيا

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يوليو 2019 07:35 مساءً - تشتهر الفاشينيستا الكويتية آسيا بأسلوبها المنعش والجريء في بعض الأحيان بعالم الموضة والأزياء، وتميل آسيا إلى التجديد دائما فيما يتعلق بإطلالتها، لهذا فما بين فترة وأخرى، نلاحظ اختلافا في خياراتها بالستايل.
وقد ركزت الفاشينيستا آسيا على بعض صيحات الموضة بالفترة الأخيرة، وهو ما اخترناه لك في الخليج 365.نت لكي تستلهمي منها بعض الأفكار. وإليك التفاصيل:
التركيز على ألوان النيون
اختارت مدونة الموضة آسيا الكثير من القطع بألوان النيون، تحديدا لون النيون الفسفوري، وهو من الدرجات الفاقعة العصرية هذا الصيف، ولكن الكثير من المحجبات لا يعتمدن عليه بشكل كبير، إلا أن آسيا كسرت هذه القاعدة، واختارته بأكثر من لوك عصري، كالبلوزة الشيفون مع البنطلون البيج بفتحة ببطانة من النيون أيضا، والتروبان العصري البيج.
الألوان المحايدة مازالت مسيطرة على إطلالات آسيا
بالرغم من حبها للتغيير بشكل كبير، إلا أن آسيا ما زالت عاشقة لاعتماد صيحة الإطلالة بالألوان المحايدة، كإطلالتها بالبنطلون والتيشرت والجاكيت الصيفي باللون الأسود، فقط كسرت قاعدة اللون بالتوربان البيج، لإطلالة شبابية ومريحة بالوقت نفسه.
القبعة مع الحجاب لإطلالة عصرية
من الأفكار الجريئة التي اعتمدت عليها مدونات الموضة المحجبات مؤخرًا، هو اختيار القبعة مع لفات الحجاب، وكانت آسيا واحدة منهن، كهذا التنسيق المميز للقبعة النسائية مع الحجاب الرمادي، مع بلوزة شفافة من الأورجانزا والجينز الواسع العصري، وحذاء الميول.
التنسيقات الجريئة للإكسسورات مع الإطلالة اليومية
لطالما تميل آسيا إلى وضع لمسة جنونية بإطلالتها البسيطة، كهذا اللوك بالبنطون والجاكيت القصير بألوان الطوبي الهادئة، بوضع حقيبة حزام الخصر، مع شنطة أخرى بطريق الكروس كتف، لتكسر حيادية اللوك، بتنسيق جريء بالنسبة لبعض الصبايا.
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