نصائح جمالية لإطلالة جذابة من إيفا مانديز

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يوليو 2019 07:35 مساءً - تتميز النجمة إيفا مانديز والبالغة من العمر 45 عاماً بملامح جذابة وإطلالة في غاية الأناقة والجمال، وهي من النجمات اللواتي يحرصن على العناية بجمالهن، وها هي اليوم تكشف عن أسرار هذه الإطلالة المتألقة وتقدّم نصائحها الجمالية لكل معجباتها.
الأوميغا 3
تؤكد إيفا مانديز أن جمالها يبدأ من الداخل، من العناية بصحّتها أولاً. وانطلاقاً من هنا، تحرص على تناول مكمّلات غذائية من الأحماض الدهنية أوميغا 3 والتي تغذي البشرة وتساعدها في الحفاظ على نعومتها ومرونتها. بالإضافة إلى أن هذا الفيتامين يعمل على حماية البشرة من التجاعيد والالتهابات ويحارب أعراض الشيخوخة المبكرة.
زيت جوز الهند
هو من المكوّنات التي لا تستغني عنها إيفا مانديز إطلاقاً وهي تستخدمه لبشرتها وشعرها على حد سواء. يتميز زيت جوز الهند بمكوّناتها المضادة للبكتيريا والفطريات بالإضافة إلى قدرته الفائقة على ترطيب البشرة والشعر.
الترطيب ثم الترطيب
تحرص إيفا على ترطيب بشرتها بشكل مستمر وهي تنصح بالإكثار من شرب الماء وعدم الاكتفاء فقط بتطبيق كريمات مرطّبة. فكما سبق أن ذكرت، الجمال يبدأ من الداخل قبل الخارج، والإكثار من شرب الماء يساعد الجسم في العمل بشكل صحيح والمحافظ على بشرة صحيّة محميّة من الجفاف والتشقّقات. وبالإضافة إلى شرب الماء، تطبّق إيفا كريمات الترطيب في الصباح والمساء بشكل منتظم.
مكياج ناعم
رغم أنها نجمة عالمية معرّضة للأضواء، تفضّل إيفا في الأيام العادية عدم الإكثار من مستحضرات التجميل، لذا تنصح بالاكتفاء بقلم كحل وماسكرا مع القليل من البلاش لملامح جذابة وناعمة في الوقت نفسه.
إبراز العيون
مع حرصها على حماية بشرتها من العوامل التي تضرّها، واعتمادها مكياجاً ناعماً وبسيطاً في أيامها العادية، فهي تنصح بإبراز جمال العيون من خلال تطبيق الكحل بشكل جريء مع لمسة ماسكرا. كما أنها تعتني بصحّة عينيها من خلال تطبيق كريمات العيون التي ترطب هذه المنطقة وتحميها من الهالات السوداء والتجاعيد.
عناية مكثّفة للشعر
تؤمن إيفا مانديز بأن الشعر يشكّل نصف جمال المرأة، لذا فهي تحمي شعرها باستمرار من خلال تطبيق أقنعة من الزيوت الطبيعية، تغذي الشعر من الجذور حتى الأطراف وتمنحه ملمساً حريرياً ولامعاً. كما أنها تنصح بتجنّب استخدام المجفف الكهربائي بشكل مستمر.
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