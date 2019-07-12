ماسك للوجه من الفراولة والعسل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يوليو 2019 07:35 مساءً - تتعرّض البشرة لا سيّما بشرة الوجه، للعديد من العوامل الضارة كأشعة الشمس، بخاصّة الأشعة ما فوق البنفسجية، والتوتّر، وكذلك استخدام منتجات سيّئة العناية بالبشرة ، التي تؤثّر سلبًا على صحة البشرة، ما يُفقدها النضارة والإشراق. لذا، يجب اتّباع روتين مناسب للاهتمام بالبشرة وتغذيتها، للحصول على بشرة صحية خالية من البقع والندوب. ولعلّ أفضل طرق العناية بالبشرة، لا سيّما بشرة الوجه، هي استخدام ماسك الوجه؛ إذ يساعد على تحفيز عمل الكولاجين في الجلد وتنشيط خلايا البشرة. بالإضافة إلى اتّباع بعض النصائح لحماية البشرة، والحصول على بشرة صافية. "الخليج 365.نت" يقدّم لكِ أفضل ماسك للوجه من وصفات طبيعية، يمكنكِ تطبيقها في المنزل.



أفضل ماسك للوجه من مكونات طبيعية

ماسك الفراولة والعسل لتفتيح البشرة



ماسك الفراولة والعسل للوجه

يُعتبر ماسك الفراولة والعسل للوجه، من أفضل ماسكات العناية ببشرة الوجه. فلا تتردّدي في تطبيق هذا الماسك للحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب والبقع الداكنة.

ماسك الفراولة والعسل يحافظ على صحية ونضارة البشرة

1-طرق تحضير ماسك الفراولة والعسل للوجه

المكونات:

عشر حبات من الفراولة الطازجة.

ملعقة صغيرة واحدة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير:

تُهرس الفراولة جيدًا ويُضاف إليها العسل، وتُخلط المكونات للحصول على مزيج ناعم الملمس.

يوضع المزيج الوجه، لمدة عشرين دقيقة.

يُغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم بالماء البارد.

يُكرّر تطبيق هذا الماسك مرتين في الأسبوع، للحصول على النتيجة المرجوة.



2- فوائد ماسك الفراولة للبشرة

للفراولة فوائد جمالية جمّة. فهي تحتوي على مواد غذائيّة مفيدة للبشرة، مثل مضادات الأكسدة، وحمض ألفا هيدروكسي، وفيتامين ج، وحمض الساليسيليك. وتُعتبر أيضًا مقشرًا فاعلًا لإزالة الخلايا الميتة، وإنتاج خلايا جلديّة جديدة. وتشمل فوائدها الآتي:

تحتوي الفراولة على مواد غذائيّة مفيدة للبشرة

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تقضي على حب الشباب؛ لغناها بأحماض طبيعيّة تساهم في القضاء على حب الشباب الذي يظهر من جرّاء الإفراط في إفراز الزيوت الطبيعيّة.

تحدّ من ظهور علامات الشيخوخة؛ حيث تتكوّن الفراولة من حمض الإيلاجيك، ومضادّات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار أشعّة الشمس، وتقّلل من نسبة تراجع مستوى الكولاجين في البشرة.

تُنظف البشرة من الرؤوس السوداء والبثور؛ لاحتوائها على مُقشّر طبيعي متمثّل في حمض الصفصاف، الذي يساعد على إزالة الخلايا الجلديّة الميّتة.

تُفتّح البشرة؛ لغناها بحمض الماليك الذي يُعزز رطوبة الجلد، ويخفّف من لونها الداكن. والفراولة أيضًا تحتوي على فيتامين ج، الذي يساعد في تفتيح لون البشرة.

لغناها بحمض الماليك الذي يُعزز رطوبة الجلد، ويخفّف من لونها الداكن. والفراولة أيضًا تحتوي على فيتامين ج، الذي يساعد في تفتيح لون البشرة. تُخفّف الانتفاخ المحيط بالعينين، وتقضي على الهالات السوداء.

تحفّز الفراولة على إنتاج خلايا جديدة للجلد في منطقة الشفاه، والحصول على بشرة ناعمة.

يُمكن استخدامها كمطّهر "تونر" طبيعي للبشرة، إذ تعمل الفراولة على التخلص من جميع مشكلات البشرة، وتعزيز صحتها، وجمالها.

يعتبر ماسك الفراولة والعسل من الماسكات الطبيعية الهامة التي تُعنى بجمال البشرة

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