غنى مع وردة.. 18 معلومة عن عارض الأزياء السعودي تومي عمران

توفي عارض الأزياء والفنان السعودي تومي عمران، متأثرا بإصابته بمرض السرطان، حيث قالت أخته إنه عانى من الغيبوبة لمدة شهرين بسبب سرطان في الدماغ، إلا أنه لم يكن يعلم بمرضه، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنه.

- ولد تومي عمران في مارس 1989، أي يبلغ من العمر 30 عاما.

- ولد لأب سعودي وأم تركية.

- محل ميلاده في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

- عاش في بداية حياته بين أمريكا وفرنسا.

- ذهب للسعودية للمرة الأولى وهو عمره 15 عاما، ليحصل على بطاقته الشخصية.

- كان يعيش مؤخرا منذ عام 2014 في تركيا مع والدته بعد وفاة جدته، وكان يعمل بها فنانا.

- تخرج تومي عمران في كلية الهندسة بالسعودية، إلا أنه كان يفضل الفن.

- جاء إلى مصر كي يصبح مغنيا، ولكنه اتجه إلى التمثيل، وعروض الأزياء، مستغلا وسامته.

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- أدى أغنية مع الفنانة وردة.

- بدأ مشواره بغناء البوب، والأغاني الغربية.

- أصدر عام 2006 أول ألبوماته، واحتوى على أغاني غربية بالكامل.

- احتلت أغنيته Angel in the sky المركز الأربعين ضمن أقوى أغنية في أوروبا.

- غنى في افتتاح الألعاب الأولمبية في العاصمة اليونانية أثينا.

- أبلغ متابعيه قبل وفاته أنه مريض بالرئة، ولذلك كانت تؤجل أعماله الفنية في تركيا.

- قالت أخته إنه كانت معها في إجازة بمدينة الخبر حينما سقط فجأة مغشيا عليه، ليفاجئوا بإصابته بسرطان في الدماغ.

- دخل في غيبوبة لمدة شهرين.

- توفي يوم 12/6/2019، ودفن في اليوم التالي.

- أجلت أسرته إعلان نبأ وفاته لأن حالتهم النفسية كانت سيئة بحسب أخته.

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