في 16 نقطة.. إليك الملابس المناسبة والإرشادات الضرورية في الطقس الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي

"شديد الحرارة على جميع الأنحاء خلال فترات النهار"، هكذا يقول محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدًا أن نسب الرطوبة لا زالت مرتفعة على أغلب الأنحاء تصل لـ90% على السواحل الشمالية، فيما تتراوح من 70 إلى 75% على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وحتى شمال الصعيد.

وفيما يلي، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" بعض الإرشادات التي عليك اتباعها، بحسب ما قاله الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية والمناعة في المركز البريطاني لعلاج السمنة، وما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد، بجانب موقعي "Bright side" و"wikihow"، في السطور التالية:

1- أبسط طرق الوقاية والهروب من الموجه الحارة الابتعاد عن حرارة الشمس بقدر الإمكان خاصة وقت الظهيرة.

2- يفضل عدم خروج مرضى الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي والحساسية والأطفال ومرضى ضغط الدم والسكري إلا للضرورة.

3- شرب من 2 إلى 3 لتر مياه للحد من الشعور بالحر، وتناول الفاكهة الصيفية المرطبة كالبطيخ والتفاح، ويمكنك ذلك عن طريق تناول ثمرة أو نصف ثمرة فاكهه مع كوب مياه.

4- تخفيف الملابس خلال فترات النهار (وقت ذروة الموجة الحارة).

5- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة من دون ارتداء كاب أو واقي رأس.

6- تناول كوب من عصير العنب البارد الذي يحتوي على نسبة عالية من السكريات، والمعادن والتي تساعد على إعادة التوازن إلى أعضاء الجسم.

7- يمكنك وضع كمادات ماء باردة على الرأس والعنق و الأرجل وتحت الإبطين.

8- وضع كريم الواقي من الشمس، لحماية الجلد من الالتهاب.

الملابس المناسبة للطقس الحار:

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9- اختر الملابس المصنوعة من خامات جيدة التهوية (أي يستطيع الهواء المرور عبر نسيجها) والتي تحافظ على برودة الجسم مثل القطن أو الكتان أو الجيرسيه، وتجنب الملابس المصنوعة من البوليستر أو النايلون أو الحرير، و لا ترتدي العديد من طبقات الملابس، واعتمدي حذاءً مريحًا وجيد التهوية.

10- اختر السراويل القصيرة (الشورت) والقصات والتصاميم الواسعة مثل الفساتين ذات قصة الجرس (A-line) والتي تكون فضفاضة عند الذراعين والصدر والخصر، و الأقمشة ذات الألوان الفاتحة، وتجنب ارتداء الألوان الداكنة وألوان الأحجار الكريمة مثل الزمردي والبنفسجي والأزرق. عليكِ أيضًا تجنب الملابس السوداء حيث إنها تحبس الضوء مما يزيد من شعوركِ بالحر.

أما للمسافرين والسائقين أثناء الموجة يفضل اتباع الآتي:

11- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس بقدر المستطاع، ويفضل ارتداء كاب ونظارة شمسية.

12- اقتناء كمية من السوائل الطازجة والمياه المثلجة والفاكهة.

إسعافات أولية للمصابين بضربة شمس:

13- وضع الشخص المصاب بضربة الشمس في الظل، ويفضل أن يكون تحت المروحة أو المكيف.

14- وضع الشخص في وضعية الاستلقاء، وتخفيف ملابسه، ومحاولة تبريد جسمه بالماء البارد أو عمل "كمادات"

15- شرب المياه مع بعض السكر لتجديد محتوى الماء في الجسم.

16- إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو صداع حاد، يمكن إعطاؤه كبسولات الباراسيتامول.

إذا لم يستجيب المصاب لتلك الإسعافات الاولية يجب نقلة فورًا إلى أقرب مستشفى.