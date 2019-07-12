حب الشباب من الأمور التي تزعج الكثيرين خاصة الفتيات، فهي تؤثر بالسلب على مظهرهن، لذلك يحاولن اتباع أي أنظمة تساعدهن على التخلص من الحبوب سواء بالأطعمة الطبيعية أو مستحضرات التجميل التي تخفي آثارها.
وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" نقلًا عن ما نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن خبراء التغذية حددوا فائدة 5 مواد غذائية تكافح حبوب الشباب، بشرط تناولها بشكل مستمر، كان أولها الشاي الأخضر، الذي يتميز بغناه بمضادات الأكسدة ويكافح الجذور الحرة (النتائج السلبية للتفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم)، وهذا ما يجعل مفعوله وقائي.
وثاني هذه المواد، الجوز البرازيلي يحتوي على نسبة مرتفعة من السيلينيوم، الذي يتميز بكونه مضاد قوي للأكسدة وبفعاليته الوقائية في مكافحة حب الشباب ويحمي الخلايا من الالتهابات المرافقة لظهور البثور.
وأيضًا البطاطا من المواد الغذائية الغنية بالبيتاكاروتين، الذي يتحول داخل الجسم إلى فيتامين A، الفعال في تعديل الإفرازات الدهنية المسببة لظهور حب الشباب.
وكما أن الحمضيات الغنية الغنية بفيتامين C تساعد في تسريع التئام آثار حب الشباب، وتقوية أغلفة الخلايا المكونة للجلد.
ويلعب مسحوق الكاكاو أيضًا دور مهم في الوقاية من ظهور حب الشباب، لدوره في تحسين عمل الدورة الدموية في الجسم.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها الكاكاو والشاي الأخضر.. مواد غذائية تكافح حبوب الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.