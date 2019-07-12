البدل الرسمية تكتسح مشهد الموضة بقصات وتصاميم عصرية

اكتسحت أطقم البدل الرسمية مشهد الموضة بقصات وتصاميم عصرية مفعمة بألوان الموسم الجريئة والجذابة، حيث تفاوتت أشكال البدل بين القصات الواسعة، وأطقم المعاطف مع البنطلونات القصيرة والطويلة، والخامات بأنواعها الملائمة لموسم الصيف.
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حددت موضة الألوان الموسمية مواصفات البدل الدارجة التي شهدناها في موضة الشارع بين البدل الملونة بدرجات الوردي، والكورال، والأخضر الليموني، والسماوي.
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