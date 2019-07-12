بعد تماثلها للشفاء.. هيفاء وهبي تحيي حفلا في الساحل الشمالي بـ"هوت شورت"

بإطلالة جريئة ولامعة، أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أول حفل غنائي لها بالساحل الشمالي، عقب تعرضها لوعكة صحية، أدت إلى احتجازها في إحدى المستشفيات ببيروت.

اختارت "هيفاء" الظهور بـ"جامبسوت هوت شورت" أخضر ولامع، ومزود بأكمام طويلة حتى المعصمين.

وشاركت الفنانة اللبنانية جمهورها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بالعديد من المواد المصورة لها، من بينها، مقطع فيديو قبل إحياء الحفل، حيث ظهرت بصحبة مدير أعمالها محمد الوزيري، خلال توجههما نحو السيارة، استعدادا لنقلها إلى المسرح، معلقة باللغة الإنجليزية: "هيا يا رفاق.. نحن سنفعلها الليلة"، فضلا عن نشرها مجموعة مقاطع فيديو خلال استعدادها للحفل.

كما شاركت جمهورها بصورة مظلمة عبر "أستوري"، مدونة عليها: "انقطعت الكهرباء بالحفل.. أول مرة بتصير".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي تجاوزت الـ580 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "حلوة وقمر ومنورة"، و"ما مليتي من استعراض جسمك، اتعظي حتى من مرضك"، و"أنتي ملكة الجاذبية والجمال بتمنى إنك تضلي متألقة"، "من كتر نورها الكهرباء قطعت".

وحرص بعض زملائها في الوسط الفني و"بابلك فيجر" على دعمها، في أول ظهور بعد شفائها، من بينهم الممثلة رانيا يوسف التي أعربت عن حبها لها، فيما كتبت اختصاصية التغذية إنجي قصابية: "أنتي جميلة كعادتك".

إطلالة متكررة

خامة ولون الـ"جامبسوت" الذي ظهرت به الفنانة اللبنانية في حفلها بمصر، يشبه كثيرا الفستان الذي أطلت به مرتين خلال عام 2016، أولهما خلال حفلها الغنائي بولاية لاس فيجاس الأمريكية منذ 3 أعوام، الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لجرائته، والثاني في حفل زفاف بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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وتميز الفستان بأنه يجمع بين اللونين الأخضر والبيج، كما بأنه مطرز وبظهر مكشوف، وبكم واحد منسدلا على ساق واحدة، بتوقيع شربل زوي.

خروج هيفاء من المستشفى

في يونيو الماضي، أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مغادرتها المستشفى، عقب تعرضها لوعكة صحية لم تكشف عن تفاصيلها لمتابعيها حتى الآن، عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وغرّدت هيفاء، قائلة: "أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعب أوصفها، بعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني"، موجّهة الشكر للصحافة والإعلام وجمهورها، وزملائها في الوسط الفني الذين دعموها خلال مرضها، كما اعتذرت عن عدم تمكنها من الرد على الاتصالات.

وأضافت الفنانة اللبنانية: "فرحت كتير بكم الحب اللي شفته، حسيت إني هشفى بسبب دعواتكم، وشكر كبير من قلبي لكل طاقم المستشفى والأطباء، أنا خرجت من المستشفى ورجعت على البيت، المرحلة اللي قطعت فيها يارب ما يشوفها لا حبيب ولا عدو"، مستطردة أّنها حاولت تصوير مقطع فيديو خلال رحلة علاجها الأسبوع الماضي إلا أنّها امتنعت عن ذلك، حتى لا تثير قلق جمهورها عليها لظهورها في حالة وهن، وزادت: "قلبي ما طاوعني تشوفني دبلانة".

وكان الإعلامي اللبناني إيلي باسيل كشف عن إصابة الفنانة هيفاء وهبي بوعكة صحية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" و"إنستجرام"، قائلا: "للأسف هيفاء فعلا مريضة.. كبدها تعبان كتير، وبحاجة لعلاج مكثف، ادعولها بالشفاء".

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