لأول مرة.. فريق نسائي يمثل السعودية في "كأس العالم للبولينج"

تشارك 6 فتيات سعوديات لأول مرة في تاريخ رياضة البولينج، في بطولة العالم للسيدات للبوليج، والتي تقام الشهر المقبل في الفترة من 22 - 30 أغسطس في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وسيضم الفريق كلاً من نهلة عدس ومريم الدوسري ومشاعل العبد الواحد وغادة نمر وأماني الغامدي وهديل تارمين، إضافة لمدربة المنتخب النسائي المصرية سارة جمال.

يُذكَّر أنه سبق ذلك ثلاث مشاركات في بطولات نسائية محلية عام 2018 و4 بطولات نسائية مفتوحة في المملكة لعام 2019، ومشاركة في البطولة العربية التي أقيمت في مصر شهر أبريل الماضي.

Advertisements

وكان الاتحاد السعودي للبولينج وَقَّع مع المدربة المصرية سارة جمال، للإشراف على تدريب المنتخب السعودي النسائي للبولينج.

​