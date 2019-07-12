شادي سامي يؤكد أن الشخص المُرشح لعملية تصغير الشفاه يجب أن يكون معافى صحيًّا

أكد الدكتور شادي سامي استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن الأشخاص الذين ولدوا بعيوب خلقية جعلت شفاههم أكبر من اللازم، وهؤلاء من أبرز المرشحين لعملية تجميل الشفاه عند الرجال بالإضافة إلى الأشخاص الذين ولدوا بشفاههم ليست مشوهة لكنهم يشعرون أنها أكبر مما يريدون وتسبب لهم الضيق والشعور باهتزاز الثقة بالنفس.

أضاف الدكتور شادي سامي، "أحيانًا تكون مشكلة تضخم الشفاه وراثية تنتقل من الآباء للأبناء ومع بعض الأشخاص يهدد بحدوث أمراضٍ أخرى كالتهابات وتضخم الغدد، لذلك يكون بحاجة لتصغيرها أو عند حدوث تشوه أو مشاكل أو تضخم في الشفاه بسبب حادثة معينة وحدوث تضخم في الشفاه بسبب مرض سابق وبعد علاج المرض لم تعد إلى حالتها السابقة".

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وقال إنه ليس كل المرشحين يعانون من مشاكل جمالية ففي بعض الأحيان تكون المشكلة طبية والعملية واجبة مع الذين يؤثر تضخم شفاههم على وظائف الكلام والبلع وحتى التنفس ومن الممكن إجراؤها أيضًا لأشخاص خضعوا لعملية تكبير الشفايف لكنهم ليسوا سعداء بالنتيجة أو حصلوا على نتيجة خاطئة وأكبر من اللازم.

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وأشار شادي سامي، إلى أنه يجب على الشخص المرشح في عملية تصغير الشفايف للرجال أن يكون معافى صحيًّا لا يحمل أي عدوى أو التهاب أو مرض جلدي أو في دمه أو موضعي في شفاهه حتى يصبح مسموحًا له إجراء العملية وعليه أن يكون غير مدخن أو متوقفًا عن التدخين أو يسعى للتوقف لأجل العملية.

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