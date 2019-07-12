تصل لـ250 ألف جنيه في 72 ساعة.. أسعار الساحل الشمالي في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

الساحل الشمالي من المقاصد السياحية التي تجذب آلاف السائحين من المصريين والأجانب، وتكون واجهة مميزة للكثيرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من بين الأماكن الساحلية التي يفضلها البعض لقضاء إجازة مميزة بعيدًا عن زحمة العاصمة، أو درجات الحرارة المرتفعة.

وفي السطور التالية يبرز لكم "الخليج 365"، أسعار أبرز الفيلات والفنادق والشقق في الساحل الشمالي خلال أيام العيد والتي تبدأ من ألف جنيه لـ250 ألف جنيه، وفقًا لموقع حجز الفنادق " booking":

-ريكسوس العلمين:

يتميز فندق ريكسوس (5 نجوم) ببحر رملي وأمواج هادئة، وبموقع على واجهة الشاطئ على طول الساحل الشمالي الشهير بمنطقة سيدي عبد الرحمن.

يبلغ سعر الأيام الأربعة خلال عيد الأضحى لشخص واحد في الفندق 44 ألف جنيه، يشمل وجبات الإفطار والغداء والعشاء والسناكس والمشروبات.

-شاليه Basele’s:

مكون من غرفتين تحتوي كُل غرفة على سريرين، ويستوعب الشاليه من 3 إلى 6 أفراد، ويبلغ سعره خلال أيام عيد الأضحى 5800 جنيه غير شاملة الوجبات، وتقع بالكيلو 96 طريق العلمين الساحل الشمالي سيدي عبد الرحمن.

- فيلا بورتو مارينا:

تطل على البحر مباشرة، وتتميز بوجود مسبح خاص على مساحة كبيرة، مكونة من 9 غرف كل غرفة تحتوي على سريرين، وتحتوي جميع الغرف على مكيفات باردة وغرفة حمام خاصة.

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والفيلا قريبة من متحف العالمي ومطار برج العرب، ويبلغ سعرها 24 ألف و900 جنيه في أيام عيد الأضحى، غير شاملة الوجبات ومصاريف التأمين.

- منتجع مارسيليا:

يقع منتجع مرسيليا 1 في العلمين على بعد 70 كم من طريق الساحل الشمالي وبالقرب مدينة الإسكندرية.

وتتفاوت أسعار شقق المنتجع حسب المكان والتجهيزات والمساحة، إذ تتراوح من 3500 لـ50 ألف جنيه، خلال أيام العيد.

- شقق Seaside:

تتمتع بموقع مثالي في حي سيدي عبد الرحمن، إذ تقل في قرية Shākūsh، القريبة من مطار برج العرب الدولي.

الشقة عبارة عن غرفتين تحتوي من 3 إلى 5 أفراد، وتوفر مكان إقامة مع شرفات خاصة، وتضم تراسًا ومسبحًا. وتتميز الشقق بمكيفات ومراحيض خاصة. وتبلغ سعر الشقة 7800 جنيه خلال 3 ليالي و4 أيام العيد، غير شاملة الوجبات.

فندق Hotelux La Playa Alamein:

يقع الفندق(4 نجوم) في العلمين، ويمكن الوصول إلى بورتو مارينا في غضون 12 كم، ويوفر غرف لغير المدخنين، ويبلغ سعر الفرد الواحد 1040 جنيها خلال 3 ليالي و4 أيام عيد الأضحى.