تخلص من العرق المفرط بهذه الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

إذا كنت تعاني من التعرق بإفراط، فأنت بحاجة إلى الاهتمام بالأمر، فقد يتسبب لك في مواقف محرجة

فيما يلي بعض الطرق البسيطة التي يمكنك من خلالها منع تعرق الإبطين المفرط، وفق ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- استخدام مضادات التعرق

إذا كنت قد جربت العديد من ماركات مزيلات روائح العرق، ولم تنفع معك أي منها، فأنت بحاجة إلى استبدالها بمضادات التعرق. في حين أن مزيلات روائح العرق تتخلص من الرائحة الكريهة، فإن مضادات التعرق يمكن أن تقتل البكتريا وتسد غدد التعرق. وإن لم تنفع معك مضادات التعرق، فيمكنك استشارة طبيب مختص لحل المشكلة.

2- جفف نفسك جيداً بعد الاستحمام

Advertisements

بعد الاستحمام، انتظر لبضع دقائق قبل ارتداء ملابسك، حتى يبرد الجسم ويتوقف عن التعرق.

3- إزالة شعر الإبطين

يساهم نمو شعر الإبطين في تفاقم رائحة التعرق، ويعتبر بيئة خصبة لنمو البكتريا، لذا فإن إزالة الشعر تحت الإبطين يساعد في التخلص من رائحة العرق.

4- ارتداء ملابس فضفاضة

إن ارتداء ملابس ضيقة قد يساهم في زيادة التعرق لأنه يمنع تهوية الجسم وبالتالي يزيد من حرارته. لذا يُنصح بارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من أقمشة تسمح للهواء بالنفاذ للجسم.