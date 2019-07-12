اللون الاصفر يتصدر مجموعات أزياء ريزورت 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يوليو 2019 01:35 مساءً - تصدر اللون الأصفر مشهد الموضة مؤخراً إذ أنه كان نجم عروض مجموعات أزياء العطلات، ريزورت 2020، التي طرحتها دور الأزياء العالمية.
أسرار تنسيق اللون الأصفر بطرق مبتكرة
جربي تنسيق الفستان الأصفر بموديل القميص Shirt dress والمزين بطبعات الورود مع حزام أحمر عريض على غرار عارضة أنطونيو ماراس Antonio Marras وأكملي اللوك بإنتعال صندال بلاتفورم بنعل من القش الرائج.
شكل الأصفر مع الوردي المبودر ثنائيًا رائعًا في مجموعات ريزورت 2020، فرأينا إحدى عارضات كارولينا هيريرا متألقة بفستان أصفر مؤلف من طبقات نسق مع حذاء مدبب pointy shoes باللون الوردي، كما أحببنا المعطف الصيفي الأصفر الذي نسقته علامة Akris مع توب أصفر وبنطال وردي واسع الأرجل.
لا تترددي في اعتماد الأصفر في كامل طلتك واستوحي من أناقة عارضة أليس + أوليفيا Alice + Olivia التي نسقت بليزر طويل أشبه بالمعطف مع توب وبنطال رياضي باللون الأصفر الصارخ وتممي اللوك بإنتعال حذاء رياضي أبيض.
على طريقة عارضة دينيس باسو Dennis Basso، جربي تنسيق التنورة الصفراء المبودرة غير متماثلة الأطراف مع بلوزة حريرية مطبعة بألوان هادئة، وانتعلي صندال أبيض يكشف عن جانب كبير من القدم لتطيلي قامتك.
اكسري حدة اللون الأصفر الصارخ بتنسيق بنطال أصفر يتسع تدريجيًا وصولًا إلى الحافة مع قميص أسود بنصف أكمام وزيني الخصر بحقيبة Belt سوداء أو تجرئي ولائمي البلوزة الصفراء مع بنطلون بني من وحي إطلالة عارضة ساشين آند بابي Sachin & Babi.
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