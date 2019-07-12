كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يوليو 2019 01:35 مساءً - أزياء لبنانية رائعة، شاهدناها على منصات العروض هذا الموسم وفي المواسم الماضية، وقد أصبحت محطّ أنظار عالمي، واستقطبت مختلف النجمات العربيات والعالميات على حدّ سواء، فأصبحنا نشاهد وفي أهم المناسبات، النجمات، في أجمل أزياء لبنانية متنوعة بين فساتين السهرة والبدلات الرسمية والفساتين القصيرة وغيرها، واللافت للنظر أنه كلما اختارت نجمة تصميمًا لبنانيًّا، تدخل وبشكل فوري قائمة الأكثر أناقة، فهذه التصميمات تُبرز أنوثتهنّ وجمالهنّ بأسلوب راقٍ وبعيد عن البهرجة، واليوم اخترنا أجمل أزياء لبنانية على طريقة النجمات العالميات، شاهدناهنّ بها مؤخرًا في كبرى المناسبات.



كيت ميدلتون في فستان ناعم من إيلي صعب

كايت ميدلتون في فستان باللون الأزرق من ايلي صعب





كيت ميدلتون Kate Middleton اختارت في إحدى المناسبات مؤخرًا، اطلالة رائعة من “إيلي صعب” Elie Saab جمعت بين الأنوثة والرقي، حيث تألقت في فستان ماكسي من قماش التول المرهف باللون الأزرق، أكمامه طويلة ومزينة بشريطة عند الياقة، وقد نسقت معه قبعة من اللون نفسه بتصميم لافت، وحذاءً بكعب عالٍ وحقية كلاتش صغيرة باللون الفضي.



كيندل جينر في فستان قصير من نيكولا جبران

فستان قصير من نيكولا جبران اختارته كيندال جينير



كيندل جينر Kendall Jenner معروفة باطلالاتها اللافتة التي تجمع بين الأسلوب العصري والأسلوب الأنثوي الجذاب، ولهذا فإنّ اطلالتها في هذا الفستان القصير باللون البرتقالي الذي اختارته من “نيكولا جبران” Nicolas Jebran، كانت موفقة جدًّا ولا سيّما أنها نُسقت بأسلوب عصري، واختارت معه صندلًا بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف.

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جنيفر لوبيز في فستان من زهير مراد

جينيفر لوبيز متألقة في فستان براق من زهير مراد



علاقة وثيقة تربط جنيفر لوبيز Jennifer Lopez بمصممي الأزياء اللبنانيين ولا سيّما زهير مراد Zuhair Murad حيث شاهدناها لأكثر من مرة تتألق في أزياء من تصميمه، وأجملها كان هذا الفستان المبتكر بألوانه المميزة التي تجمع بين الأسود والبنفسجي، وقصته اللافتة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون النيلي وشنطة يد براقة.





ساره سمبايو في فستان من جورج حبيقة

سارا سمبايو في فستان من جورج حبيقة



شاهدنا عارضة الأزياء ساره سمبايو Sarah Sampaio في عدد من الاطلالات المميزة في مهرجان كان، ومنها هذه الاطلالة الفاخرة التي اختارت فيها فستانًا من “جورج حبيقة” Georges Hobeika بدت فيه مثل الأميرات، مصنوعًا من طبقات ناعمة من الكشكش باللون التفاحي الفاتح، وقد نسقت معه اكسسوارات بارزة ومبتكرة.



أزياء لبنانية على طريقة النجمات العالميات، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.